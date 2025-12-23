波瑠、高杉真宙と結婚でウエディングドレス＆白無垢姿披露「あまりにも美しい」「ドラマのワンシーンみたい」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙（29）と女優の波瑠（34）が23日、双方のSNSで結婚を発表。波瑠がウエディングドレス姿と白無垢姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】波瑠、結婚発表でウエディングドレス＆白無垢姿披露
それぞれのInstagramで結婚を発表した2人。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と直筆の署名を添えてつづった。波瑠は、純白のウエディングドレスに身を包んだ姿を公開。また、白無垢を着用し、微笑む横顔も投稿している。
この投稿を受け、ネット上では「あまりにも美しい」「ドラマのワンシーンみたい」「見惚れた」「おめでとうございます！」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
波瑠は1991年6月17日生まれ。2006年、ドラマ「対岸の彼女」でデビュー。「14歳の母」で連ドラ初出演、NHK連続テレビ小説「あさが来た」（2015年）でヒロインを務めた。主な出演作は「G線上のあなたと私」（2019年／TBS系）、「わたしのお嫁くん」（2023年／フジテレビ系）、「フェイクマミー」（2025年／TBS系）など。
高杉は1996年7月4日生まれ。2009年に俳優デビュー。映画「カルテット！」（2012年）で映画初主演を果たした。以降、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」（2022〜2023年）、「となりのナースエイド」（2024年／日本テレビ系）、NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024年）、映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-/-決戦-」（2023年）など話題作に出演している。
◆波瑠、ウエディングドレス姿披露
◆波瑠プロフィール
◆高杉真宙プロフィール
