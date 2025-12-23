【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド」 FIGURE MUSEUM ジョナサン&ディオ 1/8スケールフィギュア スペシャルカラー】 2026年10月 発売予定 価格：19,800円

千値練は、フィギュア「アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』 FIGURE MUSEUM ジョナサン&ディオ 1/8スケールフィギュア スペシャルカラー」を2026年10月に発売する。価格は19,800円。12月22日より予約受付が開始されている。期間は2026年2月13日まで。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド（以下、ファントムブラッド）」よりジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーが、2024年発売の通常カラーに続き、スペシャルカラーとなって再登場する。

本フィギュアでは、衝撃のクライマックスが拘り抜いた造形と彩色で立体化。「ファントムブラッド」のイメージを再現するため、通常カラーと比べて全体的に暖色よりの彩色を施し、炎の照り返しや煤けた様子などが表現されている。

背中にはエンジンルームの爆発からエリナを守った際に刺さった鋼鉄の破片、首や手には、ディオから受けた傷も造形で表現。フィギュアをディスプレイする歯車型の台座はシリーズで連結可能となっている。

千値練オフィシャルオンラインストアでは、限定特典としてジョナサンの交換用頭部パーツが付属する。

イメージ

【ストア限定特典】

【アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド」 FIGURE MUSEUM ジョナサン&ディオ 1/8スケールフィギュア スペシャルカラー】

サイズ：約110×200mm（全高×全長）

付属品：本体、台座(2枚)

ストア購入特典：ジョナサン交換用頭部

製品素材：ATBC-PVC、ABS

原型/設計：髙橋晋太郎（ToToY）、mud

フィニッシャー：早川洋司（T.E.S.T）

（敬称略）

(C) 荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会