「終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−」（カンテレ・フジテレビ系）の第11話（最終話）が、22日に放送された。

本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく姿を描くヒューマンドラマ。（＊以下、ネタバレあり）

彩芽（月城かなと）のリークによって関係が表沙汰になってしまった樹と真琴（中村ゆり）。しかも、それぞれが集団訴訟の原告側と被告側の人間とあって、マスコミは2人の関係を禁断の愛だと騒ぎ立てる。

騒動のせいで陸（永瀬矢紘）は学校へ行けなくなり、「Heaven's messenger」にも次々にキャンセルの電話が。対応に追われる仲間の姿を目の当たりにした樹はいたたまれない。

一方、真琴も騒動の影響で進めていた新作絵本が頓挫し、ほとぼりが冷めるまで、かつて両親が暮らした下田の家に避難することに。樹も陸を連れて一緒に行かないかと誘われるが…。

放送終了後、SNS上には、「とりあえず鳥飼さんと真琴さんが再会できてハッピーエンドで満足」「真琴があゆかわに戻ったってことはハッピーエンドなのね」「意味不明な最終回だった。会長（村上弘明）の『利人（要潤）よくやった』って何？」「いろんなことがバタバタになった感のある最終回」などのコメントが上がった。

また、「普通に遺品整理と集団訴訟のドラマにしておけばよかったのに。何で不倫とか余計な要素を入れたんだ？」「途中から遺品整理じゃなくて不倫の話になっちゃってて何か残念」「遺品整理の話がどこかへいって要らない話が多かった。せりふや展開もわざとらしくて役者さんがかわいそうだった」などの声もあった。

そのほか、「樹の優しさが全部包んでいった」「陸くんのその後が気になった」「利人はあんなにサイコパスだったのに、いきなりころっと善人になってびっくり」「一番の謎があの秘書の男だった」といったコメントもあった。