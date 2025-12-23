12月22日、東京都内の六本木ヒルズアリーナで、12月26日から公開となる『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』カウントダウンイベントが行われ、出演者の天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世、佐々木蔵之介、石丸幹二が登壇。それぞれが撮影秘話や公開に向けての意気込みを語ると共に、劇中で実際に使用した取り調べ用の机といすを使って、集まった番組ファンの前で“生取り調べ”が行われた。

2014年1月にスタートしたテレビ朝日系列の大ヒットドラマ「緊急取調室」。天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称：キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。5シーズン、12年にわたって放送されたこの人気シリーズが、『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』を持って、ついに完結する。

登壇した10人がそれぞれ撮影秘話や本作に懸ける思いを語った後、実際に撮影に使用した机といすが運び込まれ、事前にお客さんから募集した質問を基に、生取り調べを実施。抽選で取り調べる側と取り調べられる側が決まり、でんでんが天海を、小日向が鈴木＆速水の“もつなべコンビ”を取り調べる“夢の組み合わせ”が実現。そして、事前に寄せられた質問を基に、「天海さんが好きすぎて、彼氏ができません。どうしたらいいですか？」「もつなべの二人は、息がぴったりだと言われていますが、ファイナルを迎えるにあたって、お互いに伝えたいことは？」などの取り調べを実施。それぞれ、普段と勝手が違う様子に戸惑いつつ、抱腹絶倒のやりとりを披露し、集まったファンを沸かせた。

そして最後は、天海が劇場版ゲスト出演者の佐々木＆石丸への取り調べを実施。天海とはこれまで何度も共演している佐々木に寄せられたのは「キントリメンバーは天海さんが怖いとよく冗談で言っています。天海さんの印象はいかがですか？」という質問。

これに佐々木は、「僕は天海さんとは弁護士の仲間もやれば、夫もやれば、元夫もやれば、いろいろさせていただいたんですけど、怖いと思ったことは……」と前置きしたところでやや間を置き、「ございません。頼もしい、といつも思っています」ときっぱり。

ところが、若干の間に違和感を覚えたのか、天海が「本当に？目線そらさないで」と詰め寄ると、佐々木も思わず「怖いですね…」とポロリ。しかしすかさず、「この（キントリメンバーの）グータラな、雑な、いい加減なおっさんたちを引っ張るには、多少ドヤさないとダメですよね。しょうがないです」と天海を持ち上げた。

すると天海は「そんなことないですよ。皆さん協力的で楽しい現場にしてくださって」とフォローしたかと思うと、「私が長いせりふやシーンでピリピリしていると、皆さん、ほのぼのとした感じで、さーっと私から離れていきます。くもの子を散らしたみたいに（笑）」と冗談を飛ばし、会場の笑いを誘った。

続いて、「キントリが最後に取り調べる人に決まった時の気持ちと、撮影が終わった時のお気持ちはどうですか？」という質問が寄せられたのが、本作でキントリと対決する総理大臣役の石丸。今回が天海と初対面の石丸は、「天海祐希という人に会いたかった」と一言。この答えに天海も「いいこと言いました！」と満足気。

さらに石丸は、「ここ（取り調べ用のいす）に座ったとき、天海さんのかれんで美しい目が、キラッと変わるんです。それを見た時、始まる、とすごくうれしい気持ちになりました」と撮影に臨んだときの喜びを語った。その一方で、「撮影が終わったとき、発熱しました」と告白。その理由について石丸は、「皆さんのパワー、そして培ってきた10年以上の層。ここに触れられたことで、多分、知恵熱をもらって。うれしい熱でした」と語り、満足した様子だった。

これに天海も「石丸さんが来てくださるということで、総理も若き日の（米国の元大統領の）ケネディのような清廉潔白なイメージだったので、そこを私たちキントリがどう攻めていくのか、また攻めていいのかという葛藤も生まれ、すごく深みが増して、ありがたかった」と石丸への感謝を口にした。

生取り調べが終わると天海は、「自分の中で、（撮影が終わったことで）取り調べが終わってしまった感じだったので、映画に向けてもう一度、取り調べできたのが、すごく楽しかった」と喜んだ。

そして最後は天海が「私たちの 12年間、『緊急取調室』にそれぞれの思いをもって駆け抜けてきました。その集大成がこの映画になります。たくさんの方、応援してくださった皆さん、関係者の皆さん、キャストの皆さん、ゲストの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの思いを乗せて、この映画が全国の皆さんに届きますように。一人でも多くの方に映画館に足を運んでいただけますように、どうぞよろしくお願いします」とあいさつし、イベントを締めくくった。