『ズートピア２』が大ヒット上映中。日本公開2週目となる先週末のランキングでも、ぶっちぎり No.1 の座を固守し、『アナと雪の女王2』と並んでディズニー&ピクサー・アニメーション史上最速の 10 日間で国内興行収入 40 億円を突破し、先週末時点で、早くも国内動員 301 万 5,156 人、国内興行収入 42 億 8,314 万円に到達。全世界でも、アニメーション史上最速で興行収入 10 億ドル(日本円で約 1,558 億円/1 ドル 155.8 円換算・Box office mojo 調べ)を突破、12月16日(火)までの興行で46億600万円、動員324万5,672人を記録し特大ムーブメントとなっています。

そんな、『ズートピア2』の世界観が東京ディズニーランドでも楽しめる！おすすめポイントをご紹介します。

クリスマスパレードに映画衣装のジュディ＆ニック登場

12月25日(木)まで開催するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」には、ディズニー映画『ズートピア２』の衣装を着たジュディとニックが登場。

12月5日(金)には、映画公開を記念して、主人公ジュディの日本版声優を務める上戸彩さんがスペシャルグリーティングに登場し、ゲストにご挨拶。上戸さんとジュディとニックは『ズートピア２』の挿入歌「Zoo」が流れるなか、オープンカーに乗って登場し、アップテンポな音楽と雰囲気にゲストからは歓声が上がりました。3人はゲストに笑顔で手を振り返して応えていました。

パッケージが可愛いすぎるスペシャルメニューも！

「チョコドーナツ」価格450円

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」〜2026年3月31日

東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ロイヤルストリート・ベランダ」〜2026年3月8日

東京ディズニーランド／トゥモローランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」〜2026年3月31日

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」〜2026年4月7日

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ハドソンリバー・ハーベスト」〜2026年4月7日

「ポップコーン レギュラーボックス（『ズートピア2』デザイン）」価格：400円

販売店舗：東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのポップコーンワゴン

※東京ディズニーランド「ビッグポップ」、東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン (フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー前)」は販売外。

イクスピアリが『ズートピア2』だらけに！

イクスピアリの館内装飾がズートピア化。シネマイクスピアリが「ZOOTOPIARI」になるなど遊び心満点のデコレーションをお見逃しなく！

▼「ズートピア２」日本版本予告｜大ヒット上映中！

URL：https://youtu.be/LPTWNA21REg?si=bH4FolC1XioP4c07



(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

写真撮影：周二郎