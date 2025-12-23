キリⓇ×チロルチョコが再共演♡クリームチーズチョコが袋タイプで登場

チーズ好きの心をくすぐる、とっておきのコラボがこの冬再び。チロルチョコと人気クリームチーズ「キリⓇ」が出会い、爽やかさとコクを両立した特別な一粒が誕生しました。見た目のかわいさと本格的な味わいを兼ね備えた袋タイプは、ちょっとしたご褒美やシェアにもぴったり。甘さ控えめで後味すっきり、大人のおやつ時間にも寄り添う新作です♡

キリⓇの魅力を閉じ込めた味わい

価格:130円(税込参考価格)

「クリームチーズチョコ〈袋〉」は、チーズチョコとチーズクリームの両方に「キリⓇ」のパウダーをブレンド。香り、塩味、酸味のバランスにこだわり、爽やかな酸味とまろやかなコクを楽しめる仕上がりです。

甘さは控えめで、チーズクリームはねっとりとした食感。ひと口ごとに、キリⓇならではのクリーミーさが広がります。

内容量:1袋5個入り

思わず集めたくなる個包装デザイン

※Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です。

個包装は、キリⓇのチーズが包まれているアルミの包み紙をリアルに再現。過去の販売時にも「ミニチュアみたい」「かわいい」と話題を集めた人気デザインです。

バッグに忍ばせても、テーブルに並べても気分が上がるビジュアルで、ちょっとした差し入れやプチギフトにもおすすめ。味だけでなく、見た目でも楽しめるのが嬉しいポイントです。

SNS&オンライン限定キャンペーンも

Xキャンペーン

Instagramキャンペーン

発売にあわせて、XとInstagramではスペシャルセットが当たるキャンペーンを実施。

さらに、チロルチョコ公式オンラインショップでは、「クリームチーズチョコ〈袋〉1箱(10袋)」を2点以上購入すると、キリミニチュアチャームを1点ランダムでプレゼントする企画も登場します。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

チーズ好き必見のご褒美チョコ

チロルチョコの遊び心と、キリⓇの本格的なクリーミーさが融合した「クリームチーズチョコ〈袋〉」。甘さ控えめで満足感があり、ほっと一息つきたい時間にぴったりの存在です。

かわいい個包装やキャンペーン企画も揃い、楽しみ方はさまざま。この冬は、チーズの魅力が詰まった特別なチョコレートで、いつものおやつ時間を少し贅沢にしてみてはいかがでしょうか♪