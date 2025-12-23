ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲ（50）が23日までに自身のインスタグラムを更新。超大物ミュージシャンの自宅を訪れたことを明かした。

「すごい夜だた…」と書き出すと、お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつ、「トム・ブラウン」布川ひろきとの3ショットをアップ。

「メープル超合金の安藤なつちゃんからGLAYのTAKUROさんのお宅でたこ焼きやりながらM-1観る会あるんですけど、良かったら来ませんか？ってとんでもないお誘いいただいて、行く行くー！！と二つ返事で図々しくも参加させてもらってきました」と回顧。

「数年前にも氣志團翔やんから誘ってもらった機会もあったけどタイミング合わずお伺い出来なかったので念願の！！TAKUROさんのお宅〜」などとつづった。到着したのは午後9時を過ぎていたが「入った瞬間芸人さんたくさんでビックリ！！てか、TERUさんとJIROさんもいてるやん ほぼGLAY揃ってるやん！！仲良すぎか！！！笑 可愛すぎる！！！好き！！！！笑」と豪華メンバーに驚いたという。

「皆さんはなんと14:30くらいから集まって敗者復活からずっと観てたみたいw なんやこの最高な会は！！！好き！！！！！笑」とも記し、「到着遅かったけど最終決戦の1組目からみなさんと一緒に観れて、めっっっちゃ楽しかった！！なんか学生時代を思い出した笑 芸人さんたちの晴れの舞台を見守る芸人さん達 なんか胸熱で最高だった……」と振り返った。

そして結果発表では「TAKUROさんのお宅で『たくろう』がM-1優勝する瞬間をTAKUROさんと観てました」とし、「ちなみに、審査結果発表！の前にTAKUROさんは誰だと思いますか？って聞いたら 俺は『たくろう』です！って完全に自己紹介になってたし 『たくろう』の優勝決まった直後に どうも、じゃない方のTAKUROです もいただきました笑」と明かした。

「色々お話ししててTAKUROさんもTERUさんもお笑いめっちゃ好きなんだなーってのが伝わったし 念願の安藤なつちゃんの『飲めるたこ焼き』もめっちゃ美味しかったし TERUさんが土鍋で作ってくれた『北海道土産のラーメンTERUカスタム』もめっちゃ美味しかったし TAKUROさんの『くさくなけりゃラムじゃない！』の名言と共にいただくラムしゃぶも最高でした！」とも記した。

「心も体も7,000kcalくらい摂取した最高の夜でした」と締めくくった。