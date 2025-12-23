ドローンレースの大会で日本チャンピオンに輝いた高校生中澤陸斗さんが、22日、三重県庁を訪れ、一見知事に喜びを伝えました。

中澤さんは、四日市出身で現在、暁高校に通う高校生です。

中学1年生の時からドローンレースの大会に出場していて、今年4月から10月にかけて行われた大会で総合チャンピオンに輝き、日本一の称号を手にしました。

中澤さんが出場した大会は、操縦者がゴーグルを装着し、ドローンからのカメラ映像を見ながら決められたコースを飛ばしてタイムを競うもので、最高速度は時速200キロにも達するという事です。

中澤さんは、この日、父の大樹さんらとともに三重県庁を訪れ、一見知事に喜びを伝えました。

中澤さんが「レースを始めた頃からずっと目指してきて、全てをかけて全レースに挑んできたので本当に嬉しい」話すと、一見知事は「三重県から日本一になるのはなかなかないこと。相当努力をされたと思う」と称えたうえで、「ぜひ世界にチャレンジしてほしい」と今後の活躍に期待を寄せていました。

中澤さんは「日本では1位をとる事ができたので、次は世界に羽ばたいて世界一を目指して頑張っていきたい」と話しています。