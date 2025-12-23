「完成されすぎてないか？？」大谷映美里、10年前の写真に反響！ 「17歳からビジュ爆発しててえぐい」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。10年前の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】10年前の大谷映美里
ファンからは「あどけなくて可愛い」「初々しいね！」「完成されすぎてないか？？」「もうすでに顔が整ってる笑」「めっちゃみりにゃじゃん！」「17歳からビジュ爆発しててえぐい」「絶世の美女だ」などの声が寄せられました。
「あどけなくて可愛い」大谷さんは「これは17歳のみりにゃ！10年前」とつづり、1枚の写真を投稿。17歳当時の写真ということで、もちろん幼さの残る顔つきですが、現在の美しい大谷さんの面影も感じます。ブレーク前のとても貴重な1枚です。
現在のソロショットも公開同日の別の投稿では、現在のソロショットも公開。17歳時と比べ、服装やメイクが格段に大人っぽくなっていることが分かります。ファンからは「お姉さんすぎてる」「オフ感あってすーき」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)