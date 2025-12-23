Siriに感想を聞きたい。

Appleは最新のプレスリリースにおいて、2018年より同社の機械学習・AI戦略担当シニアバイスプレジデントを務めていたジョン・ジャナンドレア氏の退任を発表しました。ジャナンドレア氏は機械学習の権威とも呼ばれる人物。

今回の退任劇は、Appleの看板AIであるSiriが、「ChatGPT誕生以前の遺物」という汚名を着せられたことが一因だと思われます。

また、プレスリリースでは、後任のAI担当バイスプレジデントにアマー・スブラマニヤ氏が就任したことも伝えられています。同氏は、MicrosoftのAI担当コーポレートバイスプレジデントの職から引き抜かれたもよう。Appleは、スブラマニヤ氏について「Appleの継続的なイノベーションと将来のApple Intelligence機能にとって重要な存在」と述べています。

今回のプレスリリースは、Siriだけに焦点を絞ったものではありません。ジャナンドレア氏がAppleに入社したのはSiriが世に出た約8年後になりますし、Appleは今年、Apple IntelligenceでAI分野に大きく舵を切っています。

それでも、ジャナンドレア氏の在任期間で「AppleとAI」といえば、やはりSiriしか出てこないとしても無理もないでしょう。

もちろん、ジャナンドレア氏時代のSiriを擁護する人たちもいます。数日前、著名なテクノロジー系ユーチューバーのマルケス・ブラウンリー氏は“Siri Isn’t That Bad（Siriはそれほど悪くない）”というタイトルの動画を投稿しました。

動画の中で、彼は「Siriは確かに優秀だが、それはユーザーがSiriの真価を発揮できる場面でのみ」、という投稿者からのコメントを慎重に支持しています。

Siriを擁護して言うなら、日常生活でAIを活用し始めたユーザーが求めるような、汎用的な大規模言語モデル（LLM）タスクへのソリューションは十分に備わっています。ただ、そこに注目することで、競合製品と比べてSiriがいかに遅れているか、が浮き彫りになってしまいます。

約1年前のiOS 18.2以降、一部のSiriのプロンプトはChatGPTに引き継がれるようになりました。たとえば、「5歳の子が寝る前に楽しめるようなアヒルの物語を読んで」とSiriに頼むと、SiriはChatGPTを呼び出してしまうのです。ジャナンドレア氏にとっては、ちょっぴりガッカリする話でしょう。

米ギズモードのトム・マッケイ記者が2018年に書いたように、ジャナンドレア氏はGoogleの検索部門の責任者でしたが、同年Appleに引き抜かれました。Appleは、GoogleアシスタントやAmazonのAlexaのような、より「効果的な」デジタルアシスタントを持つ企業に急ピッチで追いつこうとしたのです。

それから7年、Siriは競争相手に打ち勝つどころか、緊急脱出装置のパラシュートのようにChatGPTを使う立場に甘んじています。

今年初め、ジャナンドレア氏はSiriの責任者という立場から離れたことが明らかになりました。そして先月、次期SiriはApple独自のAIを基盤とせず、AppleがGoogleにあらたなAIコアモデルの対価を支払い、それを新Siriの主力要素とする計画がリークされました。

スブラマニヤ氏は、肩書きは少々異なりますが、実質的にジャンナンドレア氏の後任となるもよう。彼はGoogleに16年間在籍し、Google Geminiの開発にも携わってきました。新しいSiriがリリースされる際には、Appleの現AI責任者の痕跡がコードのどこかに残っているだろうと思われます。

しかし、Appleはこの分野をリードしているというよりは、むしろ「追いつけ追い越せ」の立場にあるように感じられます。Siriが生まれた時代、限られた音声コマンドに対する決定論的な応答は、画期的でした。その後、他のタスクにも応用されていきましたが、ジャンナンドレア氏の体制下では、より柔軟なチャットボット型アシスタントに明らかに後れを取ってしまいました。

近い将来、Siriは、ジャンナンドレア体制下ではAppleがほとんど取り組まなかった、オープンエンドのLLMタスクを実行できるようになり、スブラマニヤ氏がその功績を称えられることになるでしょう。

しかし、仮にSiriが2026年の音声アシスタント水準に追いついたとしても、それが合格点を維持できる期間はいったいどの程度続くのでしょう。

Appleの発表によると、ジャンナンドレア氏の退任は来年の春になる予定です。

