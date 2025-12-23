「海外の地で頑張ってきたい」大宮の24歳MFがインドネシア１部に完全移籍！ 25シーズンはJ２で30試合に出場「悔しい、その一言に尽きます」
RB大宮アルディージャは12月23日、MF谷内田哲平がインドネシア１部のバリ・ユナイテッドFCへ完全移籍すると発表した。
谷内田は2001年11月１日生まれの24歳。新潟県出身のMFで、身長170センチ・体重64キロ。これまでのキャリアは、長岡ジュニアユースFC U-12、長岡ジュニアユースFC、帝京長岡高を経て、2020年に京都サンガF.C.でプロ入りした。
その後、栃木SCへの期限付き移籍を経験し、2024年には韓国のFC安養でもプレー。2025年シーズンからRB大宮アルディージャに加入していた。
Jリーグでの通算出場記録は、J１で20試合出場、J２で96試合・５得点。Jリーグ全体では126試合に出場している。2025年はJ２で30試合に出場し、１得点を挙げていた。
谷内田は移籍にあたり、公式サイトを通じてこう意気込んでいる。
「このたび、バリ・ユナイテッドFCに移籍することになりました。今シーズン一緒に戦ってくれた、監督、コーチ陣、選手、そして一年間どんな時も最後まで声援を送ってくれたサポーターの方に感謝しています。
最後にJ１昇格をつかみ取りたかった、悔しい、その一言に尽きます。このクラブで経験できたこと、一生忘れることのない悔しさ、それを生かして海外の地で頑張ってきたいと思います。
このクラブは、必ず近いうちにJ１に昇格すると思います。陰ながら応援しています。一年間という短い期間でしたが、ありがとうございました」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
