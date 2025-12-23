伊藤（左）の復活でキム・ミンジェ（右）の出場時間はますます削られる可能性がある。　(C)Getty Images

　12月21日に開催されたブンデスリーガ第15節で、伊藤洋輝が所属するバイエルンはハイデンハイムとアウェーで対戦。４−０で快勝を収めた

　前節はCBを務めた伊藤は、左SBで２試合連続の先発出場。チームの２点目に絡むなど、攻守に奮闘を見せた。

　一方で、韓国代表のCBのキム・ミンジェは「太ももの筋肉の痛みと歯の問題」のために欠場となった。

　この状況を懸念したのが、韓国メディア『Xports News』だ。「韓国サッカー界最悪のジ事態だ！イ・ガンインに続いてキム・ミンジェが欠場、日本の伊藤が先発出場したバイエルン・ミュンヘンはハイデンハイムに４−０で快勝」と見出しを打ち、次のように伝えた。

「キム・ミンジェが負傷欠場する中、バイエルンは快勝を収め、2025年を最高の形で締め括った。多くの主力選手を欠くという不利な状況にもかかわらず、バイエルンはハイデンハイムとの試合を終始支配し、４−０で勝利した」
 
　同メディアは「一方、キム・ミンジェの欠場はチームのパフォーマンスに直接的な影響を与えなかったものの、彼の負傷の知らせはバイエルンと韓国サッカー界の両方に重荷を残した」と続けた。

「ドイツメディアは、バイエルンがター、ウパメカノ、伊藤を中心とした守備ラインでプレーする可能性が高いため、キム・ミンジェが当分の間はCBのローテーションから外れるだろうと予想している」

　今シーズンはCBの３番手という序列のキム・ミンジェが、伊藤の復帰により、さらに出番が減るのを懸念しているようだ。

　先日は、パリ・サンジェルマンに所属する韓国の至宝イ・ガンインが負傷。韓国代表スターの相次ぐ離脱に頭を抱えているようだ。

