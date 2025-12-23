「マインツは期待の星を見つけた」オランダで躍動する日本人MFに興味？「移籍は夏まで実現しない見込み」との現地報道も
移籍市場に精通する『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルグ記者が自身のXを更新。「マインツが佐野航大の獲得を検討中」と発信した。
「22歳のセントラルミッドフィルダーはNECナイメーヘンと2028年まで契約中。兄の佐野海舟がクラブを離れる場合、航大が最有力候補として検討されている」
現地メディア『TRIBUNA.COM』は「守備的ミッドフィルダーの佐野海舟は2028年夏までマインツと契約を結んでいるが、この日本人選手が予定より早くクラブを去る可能性も否定できない」と報道。航大の獲得の可能性に言及する。
「佐野海舟はマインツのレギュラーメンバーであり、もし彼が退団した場合、クラブは優秀な後継者を必要とするだろう。そして今、マインツは期待の星となる選手を見つけた。スカイ記者のフロリアン・プレッテンベルグによると、マインツは佐野航大の獲得を検討しているという。マインツは航大を兄の有力候補と見ていると報じられている」
また『FUSSBALL TRANSFERS』もマインツの佐野“弟”への興味を取り上げているが、「移籍は夏まで実現しない見込みだ」と見解を示す。
今季のNECでリーグ戦では開幕から連続フルタイム出場中の佐野航大。評価をさらに高めているなか、新天地を求めることになるのか。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「成長できたのを自覚してるし、感じてます」オランダに来て２年半、NEC佐野航大の評価がうなぎ上り！ 取り沙汰される冬移籍に指揮官は「Ｗ杯を考えるなら…」【現地発】
