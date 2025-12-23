俳優の波瑠さん（34）と俳優の高杉真宙さん（29）がお互いのインスタグラムで結婚したことを発表しました。

波瑠さん、高杉さん共に、【お世話になっている皆様へ】と題し、直筆の連名で報告文を記し、お互いのインスタグラムで結婚したことを発表。



また、波瑠さんは、報告書と共に、ウエディングドレス姿と白無垢姿の写真も公開しました。









ふたりは「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と、結婚までに至る経緯を明かしました。





そして、「未熟な２人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」と綴りました。





関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様



私ごとで大変恐縮ではありますが、 この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。



仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。



未熟な２人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。



今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。



令和７年１２月２３日

高杉 真宙

波瑠



