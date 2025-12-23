「ペルソナ3 リロード」

アトラスは、PlayStation Storeとニンテンドーeショップ、Steamにて各種タイトルを特別価格で販売するホリデーセールを開催している。開催期間はプラットフォームによって異なり、2026年1月7日まで。

本セールではRPG「ペルソナ3 リロード」や「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」といった「ペルソナ」シリーズに加え、「メタファー:リファンタジオ」や「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」などの作品をセール価格で購入できる。最大で70%の割引が適用される年末年始シーズンのセールになっている。

なお、Nintendo Switch 2版「ペルソナ3 リロード」は、本日アップデートが配信され、TVモードのフレームレートが向上するようになった。

「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

「メタファー:リファンタジオ」

「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」

「真・女神転生V Vengeance」

「ユニコーンオーバーロード」

(C)ATLUS. (C)SEGA.