兄妹YouTuber「中町兄妹」の兄・中町JPさんが2025年12月18日に公開した動画で、観賞魚をインテリア扱いするような発言をし、波紋が広がっている。

友人に感化され、水槽レンタルサービスの利用を検討

今回の動画は、JPさんと妹の中町綾さんが会員制スーパー「コストコ」で購入した商品を食べながら雑談するという内容。その中でJPさんは、水槽・観賞魚・水槽内の掃除全てが含まれた月額制サービスを友人が利用していたという話題を切り出した。JPさんによれば、そのサービスは水槽一式を買い取った場合で120万円、レンタルの場合で10〜30万円となり、月々2万円で水槽の掃除を行ってくれるという。

観賞魚が泳ぐ水槽について「俺、好きそうじゃん？ そういうの家にあるの」とJPさん。綾さんが犬を飼っていることを踏まえ「手間がかかるじゃん、犬って。魚ってエサをあげるだけ。しかも自動エサやり機もあります。自動ポンプ、温度を調整するやつもあるから、結構楽らしいのね」と熱弁した。

綾さんが「水槽が欲しいの？もともと」と尋ねると、JPさんは「ちょっと生き物が欲しいなとは。観葉植物は俺もう育ててるじゃん。ちょっとなんか動きがないというか。成長をあまり感じないのね」「その友だちん家の水槽を見ちゃったら、めっちゃ良かったんだよね」と語った。

「掃除を自分でしたくない自分が飼うのってキモいのかな」

さらにJPさんは「どう思う？ 家に水槽どう思う？ キモい？ やり過ぎ？」と尋ねる。独身で観賞魚を飼育していることについて綾さんが「怖い」と拒否反応を示すと、「それは俺もあるのよ。やり過ぎかな？っていうのはあるのね」「イヤらしいというか」と述べ、「しかも申し訳ないけど、そんなに魚愛はない。まぁ、魚好きだけどね。全然嫌いとかじゃないんだけど、インテリア味が強い気持ち」と説いた。

そして「本当に好きだったらいいじゃん。本当に魚が好きで......とかだったらいいけど、掃除を自分でしたくないとか思ってる自分が飼うのってキモいのかなって。イキってるだけなのかなっていう」とJPさんが話すと、綾さんは「そうそうそうそう。よく自分で気づいた」とうなづいていた。

こうしたJPさんの発言に対し、コメント欄には「好きじゃなくてインテリアなら、絶対飼わない方がいいです」「インテリアとして魚を飼うって言ってるjpさんヤバすぎる。。魚を飼ってる自分に酔いたいだけ....」「魚を飼いたいかどうかじゃなく、飼ってる自分キモいかな？基準で悩んでそれを発言してるのがすごい」「インテリアとして？俺ってイキりたがりじゃん？生き物を飼うことや命を軽んじて舐めすぎ」などの声が寄せられている。