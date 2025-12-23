

観音寺市にオープンするHOTEL AZ

九州を中心に全国91店舗を展開するアメイズ（大分市）が、2026年1月18日(日)に香川県観音寺市に「HOTEL AZ （エーゼット）香川観音寺店」をオープンします。香川県内では3店舗目になります。

全国でホテルの宿泊費の高騰が続く中、年末年始やゴールデンウィークを含む「365日同一価格」を提供し、ビジネスや「四国八十八カ所巡り」の拠点として、地域に根差したサービスを展開します。

開業を記念し、2月17日までの期間限定で朝食バイキング付きの料金が通常より1500円OFFとなり、シングルが4730円、ツインが8910円で利用できます。

「HOTEL AZ」は、株式会社アメイズが九州を拠点に全国展開するホテルチェーンで、2025年12月現在、全国に91店舗を展開しています。わかりやすい一律料金で無料の朝食バイキングや無料駐車場（一部店舗除く）に加え、長期滞在に便利なコインランドリーや夕食利用可能な併設レストランなど、充実した設備を備えています。

香川県ではすでに東かがわ市と宇多津町に出店していて、2026年3月には三木町への出店も予定しています。