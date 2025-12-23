ＹＢＳ株式会社は２２日、社会人野球のＹＢＳホールディングス硬式野球部に、元阪神、オリックスの小野泰己投手が加入すると発表した。「これまでのＹＢＳホールディングス硬式野球部選手と同様に、野球競技と社業の二刀流で取り組んで参ります」とした。

同社ホームページで小野は入団した感想について「自分の人生の中で、ＹＢＳさんに入社すればまた新しいことにチャレンジできる。人間的にも成長できると思いお世話になる事に決めました」と説明した。

小野は福岡・折尾愛真−富士大を経て１６年度ドラフト２位で阪神入団。２年目の１８年には先発ローテの一角を担い２３試合に登板して７勝を挙げた。２２年に阪神を戦力外となり、２３年にオリックスと育成契約。同年支配下に復帰したが、同オフに再び育成選手となり、今オフに戦力外通告を受けていた。プロ通算は７４試合登板、９勝１５敗、防御率４・６８。

ＹＢＳホールディングスは、前身が１９９６年に発足した兵庫県のクラブチーム「全播磨硬式野球団」。２０２０年に姫路市の建設業「吉田組」と提携し、選手が社員として働ける環境が整えられた。２１年にチーム名を「ＹＢＳ播磨」に変更し、２４年に現名称になった。２３年に長く拠点とした兵庫県市川町から同赤穂市に拠点を移した。