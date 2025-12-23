今年のＭ−１グランプリで優勝したたくろう・赤木裕の母校・京都産業大学が２２日、公式ＨＰで学長からの祝福メッセージを投稿、ネットで話題となっている。

京産大の在間敬子学長の名前でアップされたメッセージは「【祝・Ｍ−１制覇】たくろう赤木裕さん（本学卒業生）へ」と題した文章で「Ｍ−１グランプリ２０２５優勝、誠におめでとうございます！決勝の舞台で『ＫＳＤ』の名が呼ばれた瞬間、学生、ＯＢ、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました」と記した。

さらに「本来、本学は『ＫＳＵ』ですが、今日から本学は『京都で・すごい・大学（ＫＳＤ）』を自称いたします。最高の『むすび』をありがとうございました。これからの更なる飛躍を期待しています！京都産業大学（ＫＳＵ、時々ＫＳＤ）学長 在間敬子」という、ユーモアあふれるメッセージを寄せていた。

ネットでも「京産、学長やるやん。とてもオシャレです」「京産大、すてきやないの」「学長の粋なメッセージが素敵」など反響を呼んでいた。