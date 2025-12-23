チラッと見たら、それはお宝だった！「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。久々の白星につながった大きなアガリのシーンでは、アガリだと確認した後、クルッと牌を回してツモる手さばきを見せ、ファンから喜びの声が集まった。

【映像】チラッと見てからくるんっ！園田賢、うれしい親跳満で見せた手さばき

今シーズン、一時期は個人スコアでも首位争いをしようかという園田だったが、ずるずると後退を続け、いつしか3ケタマイナスが見えるところまで落ち込んだ。このまま今シーズンはトップが取れないかというほど意気消沈していたが、やはり雀士はアガリによって元気になる。

南1局、親番・園田は2万1000点持ちの3着目だった。トップ目は3万7200点持ちのTEAM雷電・本田朋広（連盟）。園田からすれば、この親番で連荘しアガれるかどうかが、トップ目逆転には大きなポイントになると思われた。

園田の配牌は1面子完成で赤牌も1枚。うまくまとめられれば、満貫は狙えそうな牌姿だった。すると6巡目、イーシャンテンから難所と見られたカン6筒を埋めることに成功。8筒を切って、タンヤオ・平和・赤まで確定の5・8策待ちのリーチを打った。先に6・9索を引いてしまうと、赤5筒を切ってのリーチになっていただけに、先に6筒が入ったのは絶好の流れ。そして次巡の9巡目、先に指先を内側にひねってチラッと見せたのは、一発でアガれる5索。今度は逆回転で牌を回しながら卓に軽く叩きつけ、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・赤の跳満1万8000点を得て、一躍トップ目に浮上した。

きれいな手順からの一発ツモに、ファンも興奮。「きたあああ」「うお！」「くるりんぱっつも！」「デカいね」と、その手さばきに注目する声も多かった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

