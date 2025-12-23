売れるＧはＳ高カイ気配、子会社が非エンジニアＡＩ開発の内製化支援サービス提供開始

売れるネット広告社グループ<9235.T>が人気化し、現在はストップ高カイ気配となっている。同社は２２日の午後３時ごろ、子会社のＳＯＢＡプロジェクトが非エンジニア組織によるＡＩ開発の内製化を支援するサービス「ＳＯＢＡ Ｖｉｂｅ Ｆａｃｔｏｒｙ（ソーバ・バイブ・ファクトリー）」を正式に開始したと発表。これが改めて材料視されているようだ。



このサービスは、非エンジニア組織がＶｉｂｅコーディング（ＡＩと人がリアルタイムで並走しながら開発を進める手法）を業務に実装するために必要な基盤を、ワンストップで設計・構築・定着を支援するもの。短期的にはエンジニア採用が難しいスタートアップ・中小企業の内製化需要を確実に取り込み、中期的には大企業の新規事業・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）部門における「ＰｏＣ量産から本番実装」フェーズの伴走支援へ拡張、長期的には非エンジニアがＡＩで開発することを前提とした「組織ＯＳ」としての内製化モデルを確立するとしている。



出所：MINKABU PRESS