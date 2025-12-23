「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、ソシオネクスト<6526.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２３日の東京市場で、ソシオネクスは小幅ながら３営業日ぶりに反落。１０月３１日に２６年３月期通期の連結営業利益予想を従来の１４０億円から１００億円（前期比６０．０％減）に下方修正したことが尾を引いているようで、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



通期の売上高予想は新規量産品の需要が好調なことから１７５０億円から１９００億円（同０．８％増）に引き上げたが、製品粗利率の悪化や先行開発費の増加が利益面に影響するとしている。



出所：MINKABU PRESS