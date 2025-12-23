２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円２７銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



片山さつき財務相が米ブルームバーグ通信のインタビューで２２日、足もとの円安に関して「完全にファンダメンタルズではなくて投機だ」と述べ、過度な為替変動には「断固として措置をとる」と発言した。この円安けん制発言を受け、為替介入への警戒感が高まり、前日のニューヨーク市場では一時１５６円７０銭前後のドル安・円高水準をつけた。きょうの東京市場でも、政府・日銀による介入警戒感は強まるなか、午前９時時点では１５６円９０銭近辺で推移していたが、その後はドル売り・円買いが強まり１５６円６０銭前後まで円高が進んだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７６８ドル前後と同０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。









