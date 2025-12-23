クープ・ドゥ・フランス、オセール戦にて、当クラブ所属のMF南野拓実が左ひざを負傷しました。



医療検査の結果、前十字靱帯断裂が確認されました。



タキはリハビリ期間を通じて、クラブの全面的なサポートを受けていきます。



頑張れタキ。クラブ一同、君と共にいます。❤️ pic.twitter.com/H8dCiRqWBF