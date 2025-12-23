W杯を控える日本代表に激震…南野拓実が左膝前十字靱帯断裂と診断
モナコは22日、日本代表MF南野拓実が医療検査の結果、左膝の前十字靱帯断裂と診断されたことを発表した。全治については明らかにしていないが、長期離脱が予想される。
南野は前日21日に行われたクープ・ドゥ・フランス(フランス国内杯)のオセール戦(○2-1)で負傷。前半途中に左膝を痛め、担架で運び出されていた。
今季はここまで公式戦21試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。来年6月に開幕するワールドカップへの影響も懸念される。
クラブは日本語公式X(旧ツイッター/@as_monaco_jp)で「タキはリハビリ期間を通じて、クラブの全面的なサポートを受けていきます」と表明し、「頑張れタキ。クラブ一同、君と共にいます」とメッセージを発信した。
南野は前日21日に行われたクープ・ドゥ・フランス(フランス国内杯)のオセール戦(○2-1)で負傷。前半途中に左膝を痛め、担架で運び出されていた。
今季はここまで公式戦21試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。来年6月に開幕するワールドカップへの影響も懸念される。
クープ・ドゥ・フランス、オセール戦にて、当クラブ所属のMF南野拓実が左ひざを負傷しました。— AS モナコ (@as_monaco_jp) December 22, 2025
医療検査の結果、前十字靱帯断裂が確認されました。
タキはリハビリ期間を通じて、クラブの全面的なサポートを受けていきます。
頑張れタキ。クラブ一同、君と共にいます。❤️ pic.twitter.com/H8dCiRqWBF