水戸が一部報道について声明「確定した事実ではございません」
水戸ホーリーホックは22日、クラブ公式サイトで「ホームスタジアムに関する報道について」と題し、代表取締役社長の小島耕氏による声明を発表した。
水戸をめぐっては、本拠地を移転するとの一部報道があったが、小島氏は「2025年12月21日以降、一部報道機関において、当クラブの『ホームスタジアム』に関する情報が報道されておりますが、当該報道内容につきましては、確定した事実ではございません」としている。
現在は「2026-27シーズン以降の『ホームスタジアム』について、あらゆる可能性を視野に入れながら、関係各所と慎重に調整を行っております」とのこと。今後については「決定次第、関係各所と連携の上、クラブより公式にお知らせいたします」とし、「ファン・サポーターの皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配・ご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます」と述べた。
