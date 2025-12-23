株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansのシネマレンズ「Floral Bloom」を12月19日（金）に発売した。鏡筒カラーとしてパープルのみをラインアップする。

背景光を放射状に描写する独自のボケ特性（バーストボケ）を持つのが特徴。画面中央周辺を除くとピントが合わないため、周辺部にピントを合わせるような構図には適していない。

フォーカス位置やT値に応じてボケの表情が変化し、点光源に光跡を与えたり、像を歪ませたりできる。フラッシュバック、タイムワープ、恐怖演出、超自然的な演出など、登場人物の内面や緊張感を視覚的に強調するシーンに適した描写が得られるとしている。

焦点距離は37mmと57mmの2種類。対象マウントはPLで、35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する。また、マウントアダプターとのセットモデルも用意され、アダプターを介してキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lの各マウントに装着できる。

0.8MODのギア規格に対応。各種フォーカスリング用アクセサリーと組み合わせられる。

マウントアダプターとのセットモデルも用意

提供：株式会社焦点工房

Floral Bloom 37mm T2.9 Art Bokeh

Floral Bloom 57mm T2.9 Art Bokeh

対応マウント：PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：37mm レンズ構成：5群6枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.9-22 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.35m ピントリング回転角：300° フィルター径：72mm フロント径：76mm サイズ：約80×45mm（マウント部除く） 質量：約345g 価格：7万3,800円（レンズのみ）、9万3,800円（マウントアダプターとのセット）対応マウント：PL 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：57mm レンズ構成：5群6枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） 絞り：T2.9-22 絞り羽根：10枚 最短撮影距離：0.5m ピントリング回転角：300° フィルター径：72mm フロント径：76mm サイズ：約80×45mm（マウント部除く） 質量：約370g 価格：7万3,800円（レンズのみ）、9万3,800円（マウントアダプターとのセット）