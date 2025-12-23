アメリカのトランプ大統領は、「安全保障のために必要だ。手に入れなければならない」と述べ、グリーンランドの領有に改めて意欲を示し、南部ルイジアナ州の知事を担当の特使に任命しました。

アメリカ トランプ大統領

「安全保障のためグリーンランドが必要だ。デンマークは資金も軍事力も提供していない」

トランプ氏は22日、大統領就任以来、領有に意欲を示していたデンマークの自治領グリーンランドについて「安全保障のために必要だ。手に入れなければならない」と改めて強調しました。

そのうえで、南部ルイジアナ州のランドリー知事をグリーンランド担当の特使に任命すると述べました。

ランドリー知事は22日、SNSでトランプ大統領に感謝の意を示したうえで、「グリーンランドをアメリカの一部とするため、あなたのもとで働くことは光栄です」などと投稿しました。

一方、デンマークのフレデリクセン首相は21日、「国境と国家主権は国際法に根ざしている。グリーンランドはグリーンランドの人々のものでありアメリカが占領することはない」とコメントしました。