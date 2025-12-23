“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第122号が12月24日のクリスマスイヴに発売となる。同号の表紙巻頭は、韓国を拠点にワールドワイドに活動しているグローバルグループ“NCT”および“NCT 127”のメンバー、YUTAだ。

YUTAは夢を掴むために16歳で渡韓し、2016年にSMエンタテイメント初の日本人としてデビュー。2024年10月にはソロデビューも果たし、そこでは自身の好きなロックを轟かせている。

そして自身の誕生日2025年10月26日にはソロ1stフルアルバム『PERSONA』をリリースし、同作を引っ提げた日本ツアーの追加公演として、2026年1月21日にロックの殿堂・日本武道館でライヴを行うことが決定している。

『ROCK AND READ 122』では“YUTA、ロックを語る”をテーマに、YUTAのロックルーツを1万7千字で掘り下げた。NCTや映画などで見せている顔とはまた違う、新たな一面を知ることのできるインタビューではロック魂が炸裂している。

また、10月に開催されたLUNA SEA主催＜LUNATIC FEST. 2025＞や、伝説の2バンドがコラボした＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞をはじめとするライヴレポートほか、Like-an-Angelのtetsuya & sakiや、MUCCの逹瑯などのロングインタビューも届けられる。

■『ROCK AND READ 122』

2025年12月24日(水)発売

定価1,300円(＋税)

A5判／232頁

●cover

YUTA

●special report

LUNATIC FEST. 2025

●live report

SIAMSOPHIA

HYDE

Angelo

sukekiyo

シド

NIGHTMARE

The Brow Beat

聖飢魔II × Damian Hamada’s Creatures

●interview

tetsuya & saki (Like-an-Angel)

逹瑯 (MUCC)

明徳 ＆ 晁直 (lynch.)

Sacchan (DEZERT)

(sic)boy

田澤孝介 ＆ 杉本善徳 (Waive)

真緒 & 剣 (Sadie)

SYUTO (3470.mon)

関連リンク

◆ROCK AND READ オフィシャルX

◆中本悠太 YUTA オフィシャルInstagram