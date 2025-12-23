【ZARA新作】がセンス別格！ 大人の冬にドンピシャ♡「グレー色アイテム」

冬コーデがなんだか決まらない……。そんなときこそ頼りたいのが、上品さとほどよい抜け感を醸してくれる「グレー色アイテム」。FTN編集部では今季の【ZARA（ザラ）】で、そのグレー使いのセンスが一段と光るラインナップを複数発見。羽織るだけで雰囲気が出るケープから、レイヤードが楽しくなるレースキャミワンピ、今っぽさ満点のバルーンパンツに、ワンランク上のコーデに引き上げてくれそうなバッグまで。シンプルなのにシャレ感たっぷりの、大人の冬にちょうどいいアイテムを厳選してご紹介します。

羽織るだけで完成する洗練グレーのケープ

【ZARA】「コントラストスレッドスカーフ付きニットケープ」\17,990（税込）

ウール混素材のケープは、コーデに立体感をプラスしてくれる優秀アイテム。落ち着いたグレーカラーに、ブラックステッチがきいたスカーフデザインが映え、顔まわりを上品に格上げしてくれそう。アウターほど重くならずに、でもきちんと感はキープできるのが魅力。シンプルなトップスやワンピに重ねるだけで、装いが一気に垢抜けるはず。

繊細さとモード感が共存する大人のレースワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION LIMITED EDITION レースウールワンピース」\17,990（税込）

季節感のあるウール素材に、繊細な風合いのレースをあしらった1枚。裾はアシンメトリーヘムで動くたびに表情が生まれ、さりげなくモード感をプラス。甘くなりがちなレースも、グレーの色味と縦ラインを意識したシルエットで大人仕様に仕上がっています。インナーや羽織りもの次第で印象が変わり、お出かけからお呼ばれまで活躍。シンプルなのに奥行きが出る、冬コーデの主役になるワンピです。

今っぽさと抜け感をつくる最旬バルーンパンツ

【ZARA】「バルーン カーゴパンツ ZW COLLECTION」\13,590（税込）

立体感のあるバルーンシルエットが、デイリールックを一気に更新してくれそう。グレーの色味が主張しすぎず、ボリューム感がありながらも大人っぽくまとまります。大胆にあしらわれたフロントタック、メタリックジッパーチャームやフラップポケットが遊び心を演出。コンパクトなトップスやきれいめアウターと合わせると都会的な印象に。「シンプルコーデでは物足りない」というシーンに投入すれば、周りと一気に差をつけられそう。

仕上げにきかせたい端正なボストンバッグ

【ZARA】「マキシレザーボストンバッグ」\32,990（税込）

ミニマルなフォルムが印象的な、大きめサイズのボストンバッグ。外側は100%リアルレザーを使用したリッチな1品。ニュアンスグレーのカラーがコーデにすっと馴染み、持つだけで全体をクラスアップしてくれるはず。ほどよく存在感がありつつも、装いを邪魔しないバランス感も魅力。きれいめスタイルにはもちろん、カジュアルなジーンズに合わせてもこなれた雰囲気に。冬のグレーコーデを完成させる、頼れる名脇役になりそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子