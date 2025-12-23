女優の波瑠（３４）が２３日、俳優・高杉真宙（２９）と結婚したことを発表した。朝ドラヒロイン経験者の結婚が相次いでおり、今年に入って４人目となった。

波瑠は２０１５年度後期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あさが来た」で主演。２５９０人のオーディションを勝ち抜き、おてんば娘の今井あさ役を射止めた。

朝ドラ主演女優と、著名人による結婚が相次いでいる。過去１０年の作品でみると、１５年前期「まれ」でヒロインを務めた土屋太鳳は、２３年１月にＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太と結婚を発表した。

１６年前期「とと姉ちゃん」主演の高畑充希は、俳優・岡田将生と結婚。１９年後期「スカーレット」の戸田恵梨香は俳優・松坂桃李と結婚。直近１０作の朝ドラヒロイン経験者は、事実婚を含めゴールインのお相手はいずれも人気俳優やタレント、劇作家など著名人が続いている。

今年に入ってからは、２４年前期「虎に翼」で法律家を志すヒロインを好演した伊藤沙莉が、劇作家・蓬莱竜太氏との結婚を１月４日に発表。８月１０日には、２０年前期「エール」ヒロインの二階堂ふみが、メイプル超合金・カズレーザーとの結婚を電撃発表した。さらに８月２９日には、２３年後期「ブギウギ」主演の趣里が、当時ＢＥ：ＦＩＲＳＴ・三山凌輝との結婚と第１子妊娠を公表し、大きな話題を呼んだ。

◆最近１０年の朝ドラヒロインの結婚（結婚発表年月とお相手）

▼１５年前期「まれ」ヒロイン・土屋太鳳（２３年１月、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太と結婚）

▼１５年後期「あさが来た」波瑠（２５年１２月、高杉真宙）

▼１６年前期「とと姉ちゃん」 高畑充希（２４年１１月、岡田将生）

▼１８年後期「まんぷく」 安藤サクラ（１２年３月、柄本佑）

▼１９年後期「スカーレット」 戸田恵梨香（２０年１２月、松坂桃李）

▼２０年前期「エール」 二階堂ふみ（２５年８月、メイプル超合金・カズレーザー）

▼２１年後期「カムカムエブリバディ」 川栄李奈（１９年５月、廣瀬智紀）

▼２２年前期「ちむどんどん」 黒島結菜（２４年１月、宮沢氷魚と事実婚）

▼２３年後期「ブギウギ」 趣里（２５年８月、当時ＢＥ：ＦＩＲＳＴ・三山凌輝）

▼２４年前期「虎に翼」 伊藤沙莉（２５年１月、劇作家・蓬莱竜太氏）