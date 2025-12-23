仙台大3年の佐藤幻瑛投手、ペンシルベニア州立大への編入が発表

今夏の日米大学野球で最速159キロの剛速球を投げ、プロ野球のドラフト上位候補にもなっている右腕が選んだ新たな進路にファンから驚きの声が上がっている。本人のSNS上での発表に「うおおおお…」「最高のキャリアを得られるよう応援します」とコメントが並んだ。

仙台大の佐藤幻瑛投手（3年）は22日、全米大学体育協会（NCAA）1部のペンシルベニア州立大への編入が決定し、同大野球部のSNSで発表された。佐藤も自身のインスタグラムに、仙台大や家族、スタッフへの感謝とともに「このたび、ペンシルベニア州立大学で学業と野球のキャリアを続けることを非常に嬉しく思います」「これから始まる新しいチャレンジを楽しみながら夢に向かって、全力で取り組んでいきます」とつづった。

来秋のドラフト上位指名間違いなしとみられる逸材の意外な選択に、X上には日本のファンから「そのままMLBドラフトにかかる感じ？」「うおおおお…！がんばれ、がんばれ…！」「つまりどういう事！？」「すごい！カルチャーギャップとかでぶつかることもあるかもしれないけど、最高のキャリアを得られるよう応援します」と驚きの声が並んだ。

佐藤は今夏、3年生ながら日米大学野球選手権の日本代表入りし、最速159キロを叩き出してファンやスカウトを驚かせた剛腕だ。



（THE ANSWER編集部）