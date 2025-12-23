小・中学生の保護者の皆様、こんにちは。「おうち受験コーチング」代表の鈴木詩織です。



12月は多くの小中学校で通知表(成績表)が手渡される時期ですね。親御さんとしては、ついつい「◎は減ってないか」「5段階評価の数字はどうなっているか」と目がいきがちですが、大切なのはそれだけではありません。



①通知表は「わが子の才能」を示す羅針盤



現在の通知表には、お子さんの「個性」と「才能」を伸ばすための羅針盤が隠されています。ポイントは、文部科学省の学習指導要領に基づく「資質・能力の3つの柱」による観点別評価です。通知表では、各教科で主に次の3つの観点から評価がつけられています。



・主体的に学習に取り組む態度(学習への意欲・姿勢)



・知識・技能(基礎的な知識を覚えているか)



・思考・判断・表現(知識を使って考え、表現できるか)



これらの評価の組み合わせこそが、お子さんの現状を客観的に示し、受験を成功に導くための「伸ばしどころ」を教えてくれるのです。



②評価の組み合わせでわかる！わが子の才能と成長のための声かけ



3つの観点すべてが「A・◎(良い)」でなくても大丈夫。それぞれの観点で評価が高い(〇)部分と低い(×)部分から、わが子のタイプと、親がすべき成長のサポート(声かけ)が見えてきます。



▼観点評価(主体的〇／知識×／思考×)



【お調子者タイプ】人当たりが良く愛嬌があるが、内実が伴っていない。



成長のためのポイントと親の声かけ…まずはこれをやってみよう！と調子よく目の前に課題を差し出し、着実に達成する習慣を。



▼観点評価(主体的〇／知識〇／思考×)



【真面目タイプ】言われたことをコツコツやり、基礎は固いが、応用や柔軟な発想が苦手。



成長のためのポイントと親の声かけ…「他にやり方はあるかな?」と問いかけ、思考を柔軟にするトレーニングを促す。



▼観点評価(主体的×／知識〇／思考×)



【縁の下の力持ちタイプ】基礎知識は定着しているが、自分から動かない、目的意識が低い。



成長のためのポイントと親の声かけ…「これは何のために学ぶの?」と目的を問い、自分の意見や目標を持たせて自発性を促す。



▼観点評価(主体的×／知識×／思考〇)



【隠れた才能タイプ】ひらめきや発想力は高いが、知識定着や日々の努力(主体性)が苦手。



成長のためのポイントと親の声かけ…「その発想、すごいね！せっかくなら、毎日3分、やってみない?」と、才能を承認しつつ、習慣化を最優先で確立させる。



▼観点評価(主体的×／知識○／思考〇)



【賢い天然タイプ】成績は良いが、提出物や授業態度など(主体性)に問題がある。



成長のためのポイントと親の声かけ…「〇〇の勉強、下の子に教えてあげてくれない?」と、高い知識を人に教える役割を与え、他者への責任感を通じて主体的な態度を育む。



▼観点評価(主体的〇／知識×／思考〇)



【おっちょこちょいな天才タイプ】理解力・意欲は高いが、ケアレスミスや忘れ物で知識が定着しきらない。



成長のためのポイントと親の声かけ…忘れ物やケアレスミスを一緒に確認し、「基礎固め」のプロセスを親がサポートする。



▼観点評価(主体的〇／知識〇／思考〇)



【優等生タイプ】なんでもソツなくこなすが、完璧主義で失敗を恐れ、他者への理解が乏しいことも。



成長のためのポイントと親の声かけ…「完璧でなくてもいい」と伝える。確かにそれは正しいけれど、言われた子はどんな気持ちだったかな、と相手の気持ちを考えさせる。



③親からのポジティブな声かけで短所をカバーしよう!



通知表を受け取ると、親はつい「できていないところ」「短所」ばかりに目が行きがちです。しかし、親のネガティブな言葉で子どものやる気を削いでしまうと、受験は成功しません。



通知表は、ダメ出しのための表ではなく、「わが子の取扱説明書」です。



得意な観点(〇)は、その子の「強み」であり、受験を乗り切るためのエネルギー源になります。その強みを最大限に褒め、承認してあげてください。



その上で、上記で解説したように、子どものタイプに合わせた具体的な声かけで、不足している観点(×)をそっとカバーしていきましょう。



もうすぐ2026年。お子さんが夢に向かって大きく成長するために、親であるあなたはどんな言葉をかけますか?通知表をきっかけに、わが子の未来をポジティブに語り合ってみましょう。



＜プロフィール＞



鈴木詩織



受験コーチング協会代表理事。中学受験・高校受験・大学受験を目指す親子向けの受験コーチングをオンラインで行う「おうち受験コーチング」のサービスを展開。4000家庭以上の親子の受験に向き合う。著書に『おうち受験コーチング』『子どもが自走する言い換えビフォーアフター』共著に『おうちエニアグラム』いずれもみらいパブリッシング。



（受験コーチング協会代表理事・鈴木詩織）