佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

穏やかな師走の空が広がります。日中は気温も上がり、ぽかぽか陽気になりそうです。この先、曇りや雨の日が多くなるので、日差しは有効に使いましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は22日より大幅に高いところが多いでしょう。福岡市は18℃、北九州市は17℃と11月中旬並みの気温です。



「一日の気温変化」

朝から昼にかけて気温の変化がかなり大きくなります。大牟田市では最低気温が2℃くらいで、最高気温は18℃の予想です。数時間で16℃も気温が上がります。夜はあまり気温が下がりません。寒さは控えめでしょう。服装選びにご注意ください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

一日を通して天気の崩れはありません。雨具の出番はないでしょう。



「10日間予報」

水曜日は朝から雨が降ります。木曜日まで雨雲が残るところもあるでしょう。ことしは雨のクリスマスになりそうです。雨がやむと冬型の気圧配置が強まり、一時的に寒気が南下します。特に金曜日は福岡市の最低気温が3℃の予想です。内陸の地域では氷点下の寒さとなりそうです。また、年末年始はすっきりしない天気でしょう。初日の出を見るにはあいにくの天気となるかもしれません。