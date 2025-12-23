1950年7月1日、大紱郡〔現・大田（テジョン）広域市〕山内面（サンネミョン）コルリョンコル。独立運動家だった李観述（イ・グァンスル）先生を狙って、軍憲兵隊が銃を向け発砲した。

1902年、慶尚北道・蔚山（キョンサンプクト・ウルサン）で生まれた李先生は、京城（キョンソン）中等高等普通学校を経て東京高等師範学校を卒業した、当時屈指のエリートだった。東徳（トンドク）女学校の教師として勤務していた際、京城の女子学生万歳運動などを経て、1930年代から独立運動に身を投じた。

同じ蔚山出身で、拷問を主導した警察官の盧徳述（ノ・ドクスル）が李先生を憎み、拘束して拷問したものの、李先生は自白せず耐え抜いた。解放直後の1945年10月に行われた世論調査では、「朝鮮を導く指導者」として、呂運亨（ヨ・ウンヒョン）、李承晩（イ・スンマン）、金九（キム・グ）、朴憲永（パク・ホンヨン）に続き5位に挙げられた。

しかし1946年5月8日、警察がソウル小公洞（ソゴンドン）にある「朝鮮精版社」という小さな印刷所を急襲し、印刷工14人を連行したことから、李先生の運命は大きく揺らぐ。この事件は、解放後の韓国政治の地形を変える大事件へと発展していく。

米軍政と警察は印刷工たちから、「1945年末から1200万ウォン分の偽札を刷っていた」という供述を引き出した。さらに、朝鮮精版社はもともと日帝崩壊直前に朝鮮総督府の朝鮮銀行券を刷っていた私設印刷所の一つであり、その精版社を朝鮮共産党が事実上引き継いだ状況だと発表した。朝鮮共産党の財政部長を務めていた李先生は、この事件の主犯に指摘された。

しかし、この事件については、当初から捏造疑惑が指摘されていた。偽造紙幣を刷ったと供述していた印刷工たちは、法廷で「拷問を受け、虚偽供述をした」と暴露した。検事でさえ「拷問があった」と認めた。捜査の過程で、拷問を主導した盧徳述関与していた事実も明らかになった。李先生も法廷で無罪を主張したが、京城地方法院は無期懲役を宣告し、その後1947年4月11日に刑が確定した。韓国戦争（朝鮮戦争）勃発による混乱の中、李先生は軍憲兵隊によって不法に殺害された（大田刑務所虐殺事件）。

李先生の裁判は、大韓民国の歴史上、代表的な司法殺人の一つとされてきた。朝鮮精版社で刷ったとされる偽札は一枚も見つからず、検察が証拠として提出した偽札33枚は、市中で流通していた偽札をそのまま法廷に持ち込んだものだった。さらに、事件の実体は右翼系の偽造紙幣事件だったという疑惑が強く提起された。本来は米軍政が管理していた右翼団体「大韓独立促成国民会」の幹部が、偽造紙幣を刷るため印刷用原版を購入したことが発覚（トゥクソム偽札事件）したが、その原版の出所が朝鮮精版社の印刷工だったと確認されると、米軍政と警察がこれを左翼事件へとすり替えたとする研究も発表されている。朝鮮精版社の職員たちは、社会主義思想とは無関係な人々だった。この事件は、朝鮮共産党が没落し、朴憲永が北へ渡る契機となった。

事件の実体に関する論争が広がる中、李先生の外孫娘であるソン・オクヒ氏は2023年7月、再審を請求した。米軍政期の判決に対する再審請求としては初めての事例だ。裁判所は司法審査の対象になると判断して再審を決定し、検察も今月15日、無罪を主張した。

ソウル中央地裁刑事合議21部〔李荽馥（イ・ヒョンボク）部長判事〕は22日の再審宣告公判で、「関係者らの自白は司法警察官らによる不法拘禁などを通じて得られたものであり、有罪の証拠として用いることはできない」と述べ、78年を経て、無罪判決が言い渡された。

ソン・オクヒ氏は宣告直後、「大韓民国が無罪を下してくれたことに感謝します」と語り、涙を流した。