ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トムとジェリー』グッズを紹介します！

セガプライズ『トムとジェリー』グッズ

登場時期：2025年12月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年に85周年を迎えた『トムとジェリー』グッズが、セガプライズに登場。

作中の面白い姿を切り取った、ファニーアートバージョンのぬいぐるみとマスコットが展開されます！

思わず笑ってしまうようなファニーな姿は必見。

楽しい『トムとジェリー』グッズを紹介していきます☆

トムとジェリー Lぬいぐるみ ファニーアートVer.

サイズ：全長約17.5×17.5×17.5cm

種類：全2種（トム、ジェリー）

ファニーな姿になってしまった「トム」と「ジェリー」のぬいぐるみ。

作中の印象的な姿を切り取り、再現しています！

四角くなってしまったネコの「トム」と、チーズのように三角になってしまったネズミの「ジェリー」の姿がかわいい姿で登場です！

トムとジェリー マスコット ファニーアートVer. Vol.1

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（トム（しかく）、ジェリー（さんかく）、トム（ハート）、ジェリー（ハート））

ファニーアートバージョンの印象的な姿を再現した、マスコットシリーズ第1弾。

ハートいっぱいの「トム」と「ジェリー」む含む全4種で登場です！

トムとジェリー マスコット ファニーアートVer. Vol.2

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（トム、タフィー、マッスル、ジェリー）

ファニーアートバージョンのマスコット第2弾には「タフィー」や「マッスル」の姿も。

ユニークなデザインのマスコットが楽しい気分にさせてくれます☆

ファニーな姿の「トム」や「ジェリー」のグッズが、セガプライズに続々ラインナップ。

セガプライズの『トムとジェリー』グッズは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 四角や三角のファニーな姿をしたぬいぐるみとマスコット！セガプライズ『トムとジェリー』グッズ appeared first on Dtimes.