ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トムとジェリー』グッズを紹介します！
セガプライズ『トムとジェリー』グッズ
登場時期：2025年12月5日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年に85周年を迎えた『トムとジェリー』グッズが、セガプライズに登場。
作中の面白い姿を切り取った、ファニーアートバージョンのぬいぐるみとマスコットが展開されます！
思わず笑ってしまうようなファニーな姿は必見。
楽しい『トムとジェリー』グッズを紹介していきます☆
トムとジェリー Lぬいぐるみ ファニーアートVer.
サイズ：全長約17.5×17.5×17.5cm
種類：全2種（トム、ジェリー）
ファニーな姿になってしまった「トム」と「ジェリー」のぬいぐるみ。
作中の印象的な姿を切り取り、再現しています！
四角くなってしまったネコの「トム」と、チーズのように三角になってしまったネズミの「ジェリー」の姿がかわいい姿で登場です！
トムとジェリー マスコット ファニーアートVer. Vol.1
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全4種（トム（しかく）、ジェリー（さんかく）、トム（ハート）、ジェリー（ハート））
ファニーアートバージョンの印象的な姿を再現した、マスコットシリーズ第1弾。
ハートいっぱいの「トム」と「ジェリー」む含む全4種で登場です！
トムとジェリー マスコット ファニーアートVer. Vol.2
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全4種（トム、タフィー、マッスル、ジェリー）
ファニーアートバージョンのマスコット第2弾には「タフィー」や「マッスル」の姿も。
ユニークなデザインのマスコットが楽しい気分にさせてくれます☆
ファニーな姿の「トム」や「ジェリー」のグッズが、セガプライズに続々ラインナップ。
セガプライズの『トムとジェリー』グッズは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
