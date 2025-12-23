ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年12月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ドラえもん』 マスコット ひみつ道具Ver. Vol.2を紹介します！

セガプライズ『ドラえもん』 マスコット ひみつ道具Ver. Vol.2

登場時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（タケコプター、おおかみ男クリーム、石ころぼうし、キューピッドの矢）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、人気の「ひみつ道具」と「ドラえもん」を組み合わせた、かわいいマスコットシリーズに第2弾が登場。

今回は定番の「タケコプター」をはじめとする、全4種類の「ひみつ道具」を使う「ドラえもん」がラインナップされます☆

「おおかみ男クリーム」を使った「ドラえもん」の迫力ある姿や、目立たない存在になれる「石ころぼうし」を被って微笑む姿などをマスコットで表現。

「キューピッドの矢」が自分に刺さり、目がハートになっている「ドラえもん」もキュートです。

「ひみつ道具」ごとに「ドラえもん」の表情やポーズが異なるのもポイント。

お気に入りの道具や表情を集めたくなる、かわいいグッズです！

セガプライズの『ドラえもん』 マスコット ひみつ道具Ver. Vol.2は、2025年12月12日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

