大相撲の元関脇・貴闘力さんが手がける店舗が、鹿沼市に２１日、プレオープンしました。

貴闘力さんの化粧まわしや写真などを見ることができ、地元食材を使った料理と相撲の文化を楽しめます。

貴闘力さんがオープンさせる相撲ミュージアムを併設した料理店、「千山万水 力貴庵」です。

２０２６年１月７日のグランドオープンを前に２１日から３日間のプレオープンでの営業が始まりました。

初日の２１日は敷地の外まで伸びるほどの行列が…。

記念のセレモニーには松井正一市長も訪れ、プレオープンを祝いました。

この店舗は鹿沼市上永野地区で栽培される「麻」が横綱の綱に使われていることなどから貴闘力さんが親交があった地元の麻農家の協力を得て、旧永野保育園跡地を買い取り食と相撲を楽しめるよう整備したものです。

この日はオープン後に提供する予定の地元産のソバ粉を使った十割そばや、こだわりのちゃんこなどが振る舞われました。

また貴闘力さんだけではなく元大関の琴光喜さんも応援に駆け付け、一緒に調理場に入って訪れた人をもてなす場面も。

施設はおよそ６００坪で、客席は２００席。

相撲ミュージアムには弟弟子である元横綱・貴乃花光司さんの物など名力士ゆかりの品々が展示され、それを眺めながら食事ができる他、店の外に設けた土俵スペースの横でも飲食することが可能です。

プレオープンは２３日午後４時までです。