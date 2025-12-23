授業の一環で宇都宮大学が開発したコメの栽培研究に取り組み、日本酒作りに挑戦した鹿沼市の高校生たちが２２日、市内のスーパーマーケットで出来上がった日本酒の販売を行いました。

鹿沼市のヤオハン東町店で、自分たちが作った日本酒を販売したのは、鹿沼南高校の食料生産科の作物分会の３年生１２人です。

鹿沼南高校では３年前から、宇都宮大学が開発したコメ「ゆうだい２１」の栽培、研究を行っていて、今年は３３００キロを収穫し、そのうち２４０キロを市内の小林醸造と連携して、オリジナルの純米吟醸酒を作りました。

出来上がった日本酒は、生徒たちが「ゆうだい２１」の名前にちなみ、雄大に羽ばたいてほしいとの願いを込めて「鹿南弐拾壱」と名前を決め、校章にもなっているこぶしの花などをデザインしたラベルも自分たちで考えました。鹿沼南高校は、去年は栽培した酒米「山田錦」で日本酒を作っていますが、「ゆうだい２１」での酒作りは初めてです。

小林醸造の小林一三社長は、「ゆうだい２１は冷めてもおいしいコメだけに酒作りで難しい面もあるが、味の濃いフルーティーなおいしい酒ができた」と評価しています。

菱田稔店長から「喜びや楽しみを感じながら、元気に接客してください」と朝礼があった後、用意した７２０ミリリットルの「鹿南弐拾壱」２５０本の販売に取り組みました。開店と同時にチラシなどで事前に販売を知った客が、１、２本と購入していきました。また、およそ１００本近い予約も入っているということです。