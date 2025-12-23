お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、チャンネル登録者数175万人を誇る3人組ユーチューバー「ヘラヘラ三銃士」のメンバー、さおりんの結婚について言及した。

さおりんはYouTubeチャンネルで「私、結婚いたしましたー！」と左手薬指の結婚指輪を披露して報告。お相手とのなれ初めについて「アイドルを辞めてヘラヘラ（三銃士）を始める前、1年間空白の期間があったんですけど、そこで飲み会で出会いました」と、かつて所属していたアイドルグループ「アキシブProject」での活動終了後に出会ったと明かし、友人関係を経て交際に発展した経緯を話した。

粗品は一連の経緯を説明し「ほんま心からおめでとう〜！」と語った上で必殺フレーズ「ただぁ！」を発射。続けて「お前誰やねん、俺のタイムラインに出てくんなや！」と大声を張り上げた。

そして「なんで一般人の結婚のニュースが俺の生活の目に入ってしまうんじゃい！」「知らんねん！」と声を荒らげ「ユーチューバーは素人ですからね」と語った。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。