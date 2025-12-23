野木亜紀子脚本『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が12月16日に最終話を迎えた。大泉洋演じる“ちょっとだけエスパー”になった文太と仲間たちが「ちょっとだけ世界を救う」愉快な「SF・ヒーローもの」かと思いきや、とんでもないところに連れていかれた。

参考：藤原奈緒の「2025年 年間ベストドラマTOP10」 目の前の幸せと日々の喜びを描いた作品たち

本作の主人公は、「世界から切り離されてしまった人たち」だ。野木亜紀子脚本作品ではこれまでも、例えば『アンナチュラル』（TBS系）や、『MIU404』（TBS系）を通して、組織にとって都合が悪いから「見て見ぬふりをされている／存在しないことにされている人々」の人生を何度も描いてきた。そんな中で本作は、これまで主人公たちが掬い上げる存在だった「社会の枠組みの外側に追いやられてしまった人たち」を主人公に置いた。野木亜紀子脚本作品群の中でも極めて異色の作品だったと言える。

第1話で文太が初めて人々の「心の声」を聞いた時、道行く人々の心の中の何気ない呟きの面白さに思わず楽しくなった後、人々が抱える悲痛な思いにも触れて、しばらく落ち込んでしまったように、物事にはすべて表と裏がある。

文太たち「bit5（ちょっとだけの5人）」が持つそれぞれのエスパーは、花を咲かせたり、飲み物をほんのり温かくしたり、動物にお願いを聞いてもらったり、一息で何かを吹っ飛ばしたりといった、どれもかわいらしいものだったが、そのエスパーを持つに至る背景には、それぞれの過酷で切ない過去があった。また、本来「人助け」の能力のはずだったエスパーは、時に人を傷つける凶器になり、副作用のせいで、彼ら自身を危険に晒すものにもなった。第5話における「bit5（文太たち）VS young3（市松／北村匠海たち）」の対峙は、どちらがヒーローでどちらがヴィランかは、それこそ最終話の文太の言葉のように「誰視点のどこ視点」か次第なのだということを伝えていた。

さらには終盤において、本作は視聴者が前提としていたはずの設定を覆すのである。本作は、それぞれにつらい過去を抱えた文太たちが、優しい社長・兆（岡田将生）に救われ、第二・第三の人生を送るという生易しい話ではなかった。愛する人・四季（宮粼あおい）を事故で失い、「四季を奪った世界」を憎んだ男・兆が、2025年のうちに死んでいたはずだった人たち（「いてもいなくても変わらない。いなくなっても誰も気にしない。この世界になんの影響も及ぼさない」「いらない人間」だと判断した人たち）を使って、世界を無理やり動かそうとする話だったことが明らかになる。そして本作は視聴者にこう、突きつけるのだ。「世界」があなたを拒絶したとしても、果たしてあなたは「世界」を愛せるかと。

前述したように本作は、兆を含め「世界と切り離された人たち」の物語だ。第8話で兆が「世界は四季を救わなかった。だから私が四季を救う。四季の世界を救う。私の世界を救う」と言うことから分かるように、本作において「世界」はそれぞれの主観によって異なる。

文太は会社をクビになったことで、会社と家庭という、彼のそれまでの世界を構成していたものから切り離された。桜介（ディーン・フジオカ）は殺人の罪を犯したために、妻・瑞希（徳永えり）と息子・紫苑（新原泰佑）と作るはずだった「幸せな普通の生活」から切り離された。それぞれの事情からすべてを失い、世界と彼ら彼女らを繋ぐものは何もなくなった状態で、「bit5」の面々が「藁をも掴む」ように手にしたのは、兆がもたらした「ちょっとだけ世界を救う」役割だった。

日々のミッションを達成することで「誰かの役に立つ＝誰かと繋がれる」幸せの中にいた彼らが、信頼していた上司・兆からの「いらない人間」発言により、再び世界から切り離された時が、彼らにとってのアイデンティティー崩壊の危機、本作中の言葉を使えば彼らの宇宙の「ビッグバン」の到来だったのではないだろうか。それでも「目の前の四季ちゃんを救うってことなら分かるじゃない」という第2話の円寂（高畑淳子）の言葉どおり、「目の前の四季」や、クリスマスマーケットの事故で死んでしまう予定の34人の命を救おうとすることで、彼らは再び、世界と繋がることができるのだ。「サラリーマン」として誰かの指示に従うのではなく、自分たちで「救うこと」及び「生きること」を選んだ彼らの人生はそれだけで、少し切ないけれど、これからもきっと楽しい。

本作では「刹那」と「とこしえ」という言葉が何度も繰り返される。それは第3話終盤において、文太と四季が線香花火をする場面にも重なる。線香花火の「はかない一生」、それこそ「刹那」的な美しさの中に、日本人は「蕾」「牡丹」「松葉」「散り菊」という変化を見つけ、そこに「とこしえ」、つまり「永遠」を見出す。最終話の終盤において、半年分の記憶がなくなった四季が、「愛してた」という感覚だけを抱いてそこにいる。たとえ四季の世界から、“ぶんちゃん（文太）”と仲間たちがいなくなっても、愛した日々はずっとある。

文太たちの掛け声が、四季が抜け4人になったことを示す「ビットフォー」ではなく「ビットファイブマイナスワン」になったのは、そこに四季がいたことを永遠に残そうとする彼らの思いだろう。それもまた、白い男（麿赤兒）が言う「全ての刹那はとこしえに繋がる」だ。未来を変えられるのは「今、ここにいる者」であり、「過去ではなく、未来を形作れる者」なのだというあまりにも力強い言葉を抱いて、私たちは今を生きる。生きることで、世界を愛する。それが『ちょっとだけエスパー』の答えだと思った。

（文＝藤原奈緒）