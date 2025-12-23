ヒルトン京都のストロベリーアフタヌーンティー。京都府八幡市の農場から届く、ルビー色に輝く完熟いちごを使ったスイーツの数々
ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」から、旬のいちごを贅沢に味わう季節限定の「ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。
京都府八幡市の「おさぜん農園」から直送される完熟果実は、まるでルビー色に輝く宝石のよう。パティシエチームが繊細な技で1品1品仕上げたスイーツとセイボリーを、厳選ドリンクとともにいただいて。
期間は、2026年1月5日（月）から 4月6日（月）まで。
ルビー色に輝く完熟いちごを存分に味わうスイーツは9種
ヒルトン京都に、今、この時期にしか出会えない「ストロベリーアフタヌーンティー」が登場。主役となるのは、京都府八幡市の「おさぜん農園」から届く完熟いちご。みずみずしい果実の魅力を最大限に引き出した、パティシエたちの職人技が光る1品1品を心ゆくまで味わって。
スイーツは、いちご本来の甘みが堪能できる「フレッシュストロベリーパイ」、深紅の蝶とチョコレートのコントラストが美しい「チョコレート・ベリータルト」、ローズゼリーといちごが奏でる繊細なハーモニーの「イスパハン」など、見た目も味わいも華やかな9種のアイテムがずらり。
春の訪れ感じる、旬の味わいが詰まった4種のセイボリー
セイボリーでは、いちごの風味を濃縮した「ストロベリーのガスパチョ」、甘酸っぱいいちごと濃厚なブッラータチーズの絶妙なマッチングが楽しめる「ストロベリー、ブッラータチーズ、バジルのフォカッチャサンドイッチ」など4種が用意され、ひと口食べ進めるごとに春の訪れを感じられる。
スイーツのお供には、京都の歴史を感じる贅沢な1杯を
ドリンクのラインナップも、京都ならではのこだわりが満載。京都の老舗「小川珈琲」によるヒルトン京都オリジナルのブレンドコーヒーをはじめ、香り高い和紅茶や宇治産の玉露など、スイーツとのマリアージュを楽しめる厳選されたラインナップが揃う。お好きなものをお好きなだけ楽しめるフリーフロースタイルだから、ゆったりとティータイムを楽しめるはず。
鮮やかないちごが織りなす甘美な世界に浸りながら、心満たされる冬のひとときをヒルトン京都で過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。
