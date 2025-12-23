Ä¶¹â¹»µé¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³ ÅÄ¸¶Ë¡ÖÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¸·¤·¤µ¤¬...¡×
¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¡ÁÅÄ¸¶Ë¡ÊÃæ¡Ë
¡Ö¤â¤·¤¢¤½¤³¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÄ¸¶Ë¤¬¤¤¤Þ¤â²ù¤ä¤à¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2001Ç¯¤ÎJ1³«ËëÀï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Î¤³¤È¤À¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢£Ö¥´¡¼¥ëÊý¼°¤Î±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ËÍè¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥·¥¸¥¯¥ì¥¤¤ò¿¶¤ê¤¤ê¡¢GK¤È£±ÂÐ£±¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¿À¸Í¤Ë£Ö¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢²£ÉÍFM¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÂçÊÁ¤Ê¥·¥¸¥¯¥ì¥¤¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄ¸¶¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»£²Ç¯»þ¤Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Î¾¾°æÂçÊå¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È¶¯ÎÏ£²¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2001Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½£Õ¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï£¹ÈÖ¤òÇØÉé¤¤Á´£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£10Âå¤Î»þ¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤ÎFW¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2001Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤ÇÁ´£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄ¸¶Ëphoto by Kazuya Gondo/AFLO SPORT
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¶þ¶¯¤ÊDF¾®Â¼ÆÁÃË¤µ¤ó¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é"ÏÂÀ½¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á"¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ë¡×¡ÖÎý½¬·ù¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤â¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢15Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ÏJ1¤ÈJ2¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£·ë¶É£ÁÂåÉ½¤Ë¤Ï£±²ó¤â¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡Ø¤À¤«¤é²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶Ê¤²¤ë¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ø¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤¬¾ï¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«......¡×¡Ú¿®Ç°¤ä¸·¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡Îý½¬¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áö¤ë¤Î¤ÏÂç·ù¤¤¡£¼¯¼Â»þÂå¤ËÅÄ¸¶¤¬Áö¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¤è¤¯¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤ÏÇö¤¯¡¢Éô³è¤Î±äÄ¹¤Ç"´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë"ÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Å»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£²¡¢£³»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤À¤±¤¬»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¤Ê¤é¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ä¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤¬²ó¤é¤º¡¢ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂçÀ®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ç"£°±ßÄó¼¨"¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¤ò50¡ó¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯Êð¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤â¸·¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò²¿¤ÇÊä¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¡Ê¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸¶å½£½Ð¿È¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡Ê¹ñ¸«¹â½Ð¿È¡¢J1ºÇÂ¿¤Î191ÅÀ¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç´é¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÅÄ¸¶¤Ë¤ÏÂçµ×ÊÝ°Ê¾å¤Ë¾Íè¤ò¾üË¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖFW¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë²æ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²Å¿Í¤Ï²æ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¸·¤·¤µ¤ä¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¹ÅÇÉ¤Ç¿®Ç°¤¬¶¯¤¤¡£ËÍ¤Ë¤â²æ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿®Ç°¤ä¸·¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄ¸¶¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡ÖÉé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¢¤ì¡ÖÅÀ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µþÅÔ»þÂå¡¢Åö»þ¤Î²ÃÆ£µ×´ÆÆÄ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ã¿è¤ÊÅÄ¸¶¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÈ¿¾Ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡Ö¤¿¤·¤«Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ëµ×¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¥ª¥Þ¥¨¡¢¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÌÀÆü¤«¤éÎý½¬¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ×¤µ¤ó¤â»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡Ø¤ä¤ëµ¤¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÅÅÏÃ¸ý¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÏÅ¬Åö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¤Þ¤À£Ê¥ê¡¼¥°¥Ð¥Ö¥ë¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿±©¿¶¤ê¤Î¤¤¤¤ÀèÇÚ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤¬¥ª¥ó¤â¥ª¥Õ¤â¿¿Ùõ¤Ë¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤ÐËÍ¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¢µþÅÔ¡¢¾ÅÆî¡½¡½Í¶ÏÇ¤ÎÂ¿¤¤³¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÅÄ¼Ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿¾¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡°úÂà¸å¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤â¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿¹Í¤¨¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢Áö¤ê¤ÎÎý½¬ÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¥³¡¼¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îý½¬¤Ë½Ð¤º¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥×¥í¤Ç¤Î°ã¤¦·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼éÈ÷¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢"¤¿¤é¤ì¤Ð"¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ËÍ¤¬¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥×¥í¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤¤¤¿·Ê¿§¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡£È¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
ÅÄ¸¶Ë¡Ê¤¿¤Ï¤é¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1982Ç¯£´·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ¡Ê¤¢¤¤¤é¡Ë»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹ë²÷¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÄ¶¹â¹»µéFW¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡££²Ç¯»þ¤Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤Î¾¾°æÂçÊå¤È¤Î£²¥È¥Ã¥×¤Ç¹¶·â¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2001Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½£Õ¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ£¹¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Á´£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¡Ê¸½µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢²£ÉÍFC¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢µþÅÔ¤Ç£²ÅÙ¡¢¾ÅÆî¤Ç£±ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£2014Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Î¥µ¥à¥Ã¥È¥½¥ó¥¯¥é¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£