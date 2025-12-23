【WebMoneyプリペイドカード、WebMoneyプリペイドカードLiteのサービス】 2026年3月31日 終了

WebMoneyは、2026年3月31日をもって、WebMoneyプリペイドカード、WebMoneyプリペイドカードLiteのサービスを終了することを発表した。

カードの各種機能は、以下のスケジュールで順次停止となり、WebMoneyウォレットアプリは、2026年9月30日15時をもってサービスを終了する。

【スケジュール】

機能・サービス 終了日時 WebMoneyプリペイドカード申込 12月23日（火）11時 送金・払出（※1）※磁気カードを使った払出は、2026年3月下旬まで利用可能 2026年1月15日（木）15時 カードの有効期限更新（※2） 2026年1月31日（土）24時 カードの再発行 2026年2月27日（金）15時 Mastercard加盟店でのお支払い 2026年3月31日（火）15時 WebMoney加盟店でのお支払い 2026年3月31日（火）15時 WebMoneyウォレットアプリ 2026年9月30日（水）15時

※1 送金・払出は、WebMoneyプリペイドカードをご利用で、当社所定事項をご登録済のお客さまのみとなります。WebMoneyプリペイドカードLiteをご利用のお客さま、WebMoneyプリペイドカードをご利用で当社所定事項のご登録がないお客さまは、対象外です。

※2 更新発行は、有効期限が2026年2月のお客さまが最終となります。有効期限が2026年3月のお客さまにおかれましては、2026年3月末日時点での残高が払い戻し対象となります。残高は失効しませんのでご安心ください。

注意事項

お支払い方法の変更について

お支払方法として各種サービスにWebMoneyプリペイドカード、WebMoneyプリペイドカードLiteを登録している場合は、お早目に支払方法の変更お手続きをお願いいたします。変更お手続きをされないまま2026年3月31日を過ぎますと、以降のお支払いができなくなり当該サービスがご利用いただけなくなりますので、十分にご注意ください。

残高の払い戻しについて

WebMoneyプリペイドカード、WebMoneyプリペイドカードLiteのサービス終了に伴い、資金決済法に基づく払い戻しを実施いたします。払い戻しの受付開始は2026年4月1日からを予定しております。詳細は改めてご案内させていただきます。

【本件お問合せ先】

auペイメント株式会社 サポートセンター

0120-364-033（通話料無料）

support@webmoney.ne.jp

受付時間：9時～20時

