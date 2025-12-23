ヒトを見つめる目の深み、コトを描き出す筆の細やかさ。これまで短編連作でそんな特性を発揮しつづけた作者が、長編作家として新たな顔を披露した。警察小説だから事件を追うのはむろん警察組織でも、本作には個人の事情を絡めて事件に取り組む捜査員がいる。そんな謎の追及と解決に本格ミステリの趣が溢（あふ）れ、広い範囲の読者を満足させるに違いない。

最初に読んだときを思い出す。主人公である刑事日野の生活描写は新鮮だが、展開は地道なものだった。死体の顔が潰されているほかに難事件の兆しはない。それなのにおいそれと事件の底が見えないのは意外だが、捜査が進むにつれ全貌（ぜんぼう）がますます曖昧模糊（あいまいもこ）としてきて、これまた予想外であった。読みつづけてようやく本作が、揺るぎない構成に裏打ちされた長編と気づくことができた。

至るところに伏線の釘が打たれミステリの強度を高めていること、二段構え三段構えで用意された人物の配置の精妙なこと、特筆したいのはそのどれもが、決してこれみよがしな技巧で飾られていないこと。すべてはさりげないたたずまいだから、してやられた気分は大きいのに、読後感が心地よい。ぼくは同業の古手だが、自作の随所で声高となり身ぶり手ぶりがオーバーになる、自分の器の浅さを思い知った。

「ヒトを見つめる」と冒頭に書いた。見つめる目には作者の個性が現れる。ぼくはこの作家の視線になぜか懐かしいぬくもりを覚えた。描かれた登場人物たちを覗（のぞ）いてみよう。塩をまぶした味わいのキャラ入江、出世コースの光と影に染まる羽幌、チョイ役のバーのマスターにまで奥行きを与えて、脇役のひとりもおろそかにしない筆遣いに、作者の矜持（きょうじ）を見た思いがある。改めて拍手したい。

◇

新潮社・１９８０円。２５年８月刊。７刷１０万５千部。「地道な捜査を描き『ザ・推理小説』の印象を強めたのでは」と担当者。「このミステリーがすごい！」「週刊文春ミステリーベスト１０」「ミステリが読みたい！」各１位。＝朝日新聞2025年12月20日掲載