楽天ブックスにて、コトブキヤから発売中のフィギュア「HORROR美少女 チャッキー」（再販）が特別価格で販売されている。セール価格は16%オフの14,784円。

本商品は、ホラー映画のキャラクターを美少女フィギュア化する「HORROR美少女」シリーズとして、映画「チャイルド・プレイ チャッキーの花嫁」より「チャッキー」を再現したフィギュア。2017年4月に発売された商品の再販売分となる。

可愛い人形の外見に凶悪な殺人鬼の魂を持つ「チャッキー」が山下しゅんや氏によるアレンジでフィギュア化。チャッキーのトレードマークであるオーバーオールとカラフルなボーダーシャツが女の子らしくショルダースカートと肩出しカットソーに着替えたキュートなソバカス少女にアレンジされている。本フィギュアでは、ボーナスパーツとして差し替え可能な“ダメージ顔”パーツが封入されている。

(C) Chucky Franchise (C) Universal City Studios LLC. Seed of Chucky (C) Focus Features LLC.

All Rights Reserved.