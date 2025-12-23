MEDIHEALの増量セットが冬限定で登場♡時短も保湿も叶える名品ケア

毎日のスキンケアをもっと心地よく、もっと手軽に。韓国発ダーマコスメブランドMEDIHEALの人気アイテムが、この冬ドン・キホーテ限定で増量仕様として登場します。デイリーに使えるトナーパッドから、3分(※1)で完了する時短マスクまで、忙しい毎日を支えるラインナップが勢ぞろい。お得感はもちろん、肌へのやさしさと実感力を両立した限定セットは、この時期こそチェックしたい存在です♡

累計73冠※2の名品トナーパッド

日本オフライン店舗でも注目を集める「マデカッソシド(※4)ブレミッシュ(※5)パッド」が、ドン・キホーテ限定の特別仕様で登場。

100枚入り通常版に加え、肌悩み(※6)に合わせて選べるトナーパッド10枚が付属し、2種類を一度に試せる贅沢なセットです。

純度98%(※9)マデカッソシド(※4)とCICA6X(※11)を配合し、ゆらぎがちな肌をすこやかに整えます。スクエア型のガーゼパッドは密着力が高く、拭き取りにも部分パックにも活躍します。

★10枚増量★マデカッソシド(※4)ブレミッシュ(※5)パッド



価格:2,860円(税込)

内容量:100枚入(170ml)+10枚入(20ml)

ジュリークの限定ボディオイルで♡ローズに包まれる贅沢ケア時間

3分※1で完了する時短ケアマスク

洗顔後すぐに使える「メディヒールティーツリー(※4)3ミニッツ(※1)マスク」も、今回限定で2枚増量。通常7枚入りのところ、9枚入りで登場します。

10Xティーツリーエッセンス(※17)と低分子ヒアルロン酸(※19)+シカ成分(※20)を配合し、乾燥や外的要因による肌荒れに素早くアプローチ。

ヴィーガン(※21)マイクロファイバーシートが肌にやさしく密着し、べたつかず心地よい使用感を叶えます。旅行や外出時にも便利なパウチタイプです。

★2枚増量★メディヒールティーツリー(※4)3ミニッツ(※1)マスク



価格:770円(税込)

内容量:9枚入(170ml)

ドン・キホーテ限定の特別感

今回の増量仕様は、トナーパッドが2025年12月22日(月)、3ミニッツマスクが同年12月24日(水)より順次販売開始(※3)。MEDIHEALの実力派アイテムを、いつも以上にお得に手に取れるチャンスです。

年末年始の忙しい時期にも寄り添うケアとして、ストック買いにもおすすめ。数量や取り扱いは店舗ごとに異なるため、見つけたら早めのチェックが安心です。

(※1)目安の使用時間のこと(※2)メディヒールトナーパッド(8種)基準 2022年～2025年受賞累計（受賞詳細は韓国公式ホームページ記載）(※3)店頭開始日となり、購入可能日は各店舗により異なります。また一部店舗では取り扱いの無い可能性がございます。(※4)整肌成分(※5)本製品の「ブレミッシュ」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。(※6)乾燥による(※7)4-テルピネオール（整肌成分）(※8)PDRNは23ml、コラーゲンは26mlとなります。

(※9)純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。(※10)角質層まで

(※11)CICA6X:ツボクサエキス、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス、アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸（全て整肌成分）(※12)ティーツリー葉水、ティーツリー葉油、ティーツリー葉エキス、ティーツリーエキス（全て整肌成分）

(※13)コラーゲンエキス（整肌成分）(※14)DNA-Na（保湿成分）(※15)乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと(※16)年齢に応じた潤いケア(※17)ティーツリー葉エキス、ティーツリー葉水、ティーツリー花／葉／茎エキス、クンゼアエリコイデス葉エキス、ティーツリーエキス、ティーツリー葉油、4-テルピネオール、ティーツリー花／葉／茎油、レプトスペルムムペテルソニイ油、クンゼアエリコイデス葉油、アゼライン酸（全て整肌成分）(※18)乳酸桿菌発酵液(整肌成分)(※19)ヒアルロン酸Na（保湿成分）(※20)ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）(※21)ヴィーガン認証院の認証を取得(※22)2025年2月末時点・L&P社出荷実績に基づく

お得に賢く、冬の肌を整えて

毎日使うものだからこそ、実力もコスパも妥協したくない。MEDIHEALのドン・キホーテ限定増量セットは、そんな大人の女性の本音に応えてくれるラインナップです。

トナーパッドで整え、3分(※1)マスクで集中ケアするシンプルな習慣が、冬の肌コンディションを心地よく支えます。この機会に、頼れる韓国ダーマコスメの実力を体感してみてはいかがでしょうか♪