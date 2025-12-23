＜ワガママ義母にウンザリ＞優しい旦那、心境に変化「母さんが謝るべきだ」キッパリ！【第6話まんが】
私はハルナ（29歳）。先日旦那のコウジ（36歳）、息子のユウ（もうすぐ3歳）、ダイキ（もうすぐ1歳）と、実家に泊まりに行きました。今までは私の帰省に「一緒に行きたい」とお義母さんが言うので、費用のことを考えて実家に行けていませんでした。でも、どうしても両親の顔が見たかったのです。そして、久しぶりに私たちや孫を気づかってくれる両親を見て、今までの「お義母さんを優先しなくては！」という考えが変わりました。これからは子どもと自分を優先させたいと。驚くべきことに、旦那にも心境の変化があったようです。
お義母さんから私に「そろそろ食事に行かない？」と、電話がかかってきました。私はすぐに旦那に代わります。私はあの食事会以来、お義母さんに会っていません。そしてなぜかコウジもお義母さんに会っていないのです。
今までは、お義母さんの申し出を断ることはできませんでした。そう、今までは。「子どもの買い物だから、ゆっくり選びたいから来なくていいよ」としっかり断る旦那。それでも食い下がるお義母さん。お義母さんはきっと……寂しいのだと思います。
結婚するときも、旦那は「お母さんが心配で、できる限り一緒にいてやりたい」と言っていました。
だから私も、旦那の希望を叶えていたのです。
けれども、それは子どもが生まれる前の話。
子どもが生まれたのにお義母さんを一番に考えていたから、子どもも私も疲れきってしまったのではないでしょうか。
旦那にどんな心境の変化があったのかわかりませんが、これからは優先順位を間違えないように、自分の気持ちを偽らないように過ごしていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
