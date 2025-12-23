＜みんなのお姑ちゃん、可愛い？＞明るくて素敵な良義母と愚かで可愛くない義母。ちょっとした違いとは
結婚して「旦那の母」と関わるようになると、ママたちは相性を気にしますよね。
『みんなのお姑ちゃん、可愛い？』
こういった疑問をもつママは少なくないでしょう。お義母さんとの関係は、近すぎても遠すぎても難しい。ある人にとっては「本当の母のように大好き」、またある人にとっては「二度と関わりたくない存在」。今回は、「可愛い義母」と「可愛くない義母」についてのリアルな声を集めてみました。
お義母さんを心から「可愛い」と感じる人たちもいます。
『好物の焼き芋を持っていったら満面の笑顔。義母に似合いそうな帽子を買って、鏡の前でかぶってもらったら、「あら、いいわねぇ」とポージング』
ほかにも、このような義母像が寄せられました。
『義母の若い頃の写真を見ると、その辺のアイドルより美形。陽気で面倒見がいい人格者だし、料理が上手。コミュ症の実母ですら、義母には心を開いている』
『家事も気遣いも完璧なのに、少し抜けてるのが愛おしい。でも旦那にとっては“厳しい母”だったらしく、息子目線では違う印象らしい』
『少し下品だけれど憎めない。温泉旅行をプレゼントしたら「こんな素敵なところでお父さんと2人きりなんて、生理再開しちゃうかも」と言って、義父に本気の説教をされていた』
明るくて人間味がある“お茶目な義母”は、見ているだけでママたちも自然と笑顔になれますよね。またいろいろなことに理解があり、お嫁さんたちに公平に接するお義母さんは尊敬の対象のよう。人懐こく、気が合うお義母さんだと帰省も苦痛ではないでしょう。ママも一緒に、楽しく過ごせるのかもしれません。
「可愛くない」義母のリアル
一方で、どうしても“可愛い”とは思えないお義母さんもいます。
『愚かさを可愛いと表現できるなら、すごく可愛い。早く神様のもとへ行ってほしい』
という強烈な一言から始まり、無神経な発言が多いなどお義母さんへの苦言が続きます。
『身内には激甘、他人には冷たい。私は他人だからダメだわ。メールアドレスが“息子の名前＋誕生日”で、見た瞬間に笑いを堪えるのが大変だった。一周回って可愛いけれど、褒めてはいない』
子どもをもつ親として、こちらのお義母さんの気持ちも分かりますが、さすがに結婚した息子さんの名前をメールアドレスにしたままにしておくのはNGなのでしょう。たしかにメールアドレスを変えるのは面倒ですが、手を抜いたら、お嫁さんに見つかったときにばつの悪い思いをしてしまいます。またなかには、お義母さんと自身のバトルを客観的に見てしまう人も。
『自分の感情に正直な義母は、祖母から嫁いびりの英才教育を受けた私に何度も挑んでは返り討ち。怒り狂っている姿が、まるで小さい子が地団駄を踏んでいるみたいで、少し可愛いと思う』
でも笑えないほどこじれた関係もあるようです。
『自分の感情が最優先で、一度も謝ったことのない“自称サバサバ”義母。今は施設に入っているけれど、息子たちは誰も面会に行かない。自業自得だと思っている』
「義母」という存在は、血のつながりがないからこそ、心の距離を測るのが難しい相手。親しみやすいお義母さんほど、実は地雷を踏まないように気をつける必要がある……そのような声もありました。
「よくても悪くても」義母は義母
『自分の感情にトコトン正直。話が上手だけれど、その場しのぎ。すぐバレる』
『昔は“娘命”でウザかったけれど、今は私に頼るしかないから少し可愛くなった』
長い年月をかけて、関係が変わっていくケースも。最初は合わないと思っていても、時間を経て“可愛い”と感じる瞬間に出会うこともあるようです。
「義母」という存在の難しさ
義母との関係に「正解」はありません。どんなに気が合っても、育ってきた価値観や家族観が違う以上、完全に分かり合うのは難しい。でも合わないからといって、すぐに嫌う必要もないのかもしれません。
可愛いところが少しでもあれば、それを拾って関係を築く。逆に、どうしてもムリなら、最低限の礼儀だけ守って距離を置く。そのどちらも「大人の選択」です。
可愛い義母も、可愛くない義母も、旦那さんにとってはたったひとりのお母さんです。そして自分の人生と同じように、お義母さんの人生も続いてきたのです。たとえ相容れないところがあっても、敬意を払うことは忘れずにいたいもの。愛憎入り混じる関係のなかでも、今日もバランスを取りながらベストを尽くしていきましょう。