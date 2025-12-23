今季の日本ハムのブルペンを支えた斎藤友貴哉投手（３０）。４７試合の登板で１勝２敗３セーブ１４ホールド、防御率１・３５。キャリアハイの好成績を収めた。ＣＳファーストＳ・オリックス戦では、２日連続セーブも記録。そこで注目を集めたのが、１６０キロを計測した“魔球”だった。

まさに仁王立ちという表現がふさわしかった。ＣＳファーストＳで抑えを任された斎藤は、オリックスの打者を圧倒した。２試合とも３人でピシャリ。猛威を振るったのが、最速１６０キロを計測したツーシームだった。常時１５０キロ台終盤のスピードで動く軌道に、解説者も「魔球レベル」と絶賛していた。

シーズン中は、ほぼ投げなかった球種。手応えをつかんだのは、ＣＳ直前の紅白戦だった。試投したところ、同僚の五十幡や細川から「すごい加速してますよ」と驚く反応が。リリースの感触もよく「これ、使えるじゃん」と、ＣＳでの投入を決めた。

以前はツーシームを投げると、フォーシームの感覚に影響が出てしまっていた。ただ、今回はそんな悪影響もなし。「コントロールは真っすぐと全然変わらない。基本的に握りをツーシーム（の縫い目）に置いて、真っすぐを投げているだけ。それで勝手に動いてくれる」と自分のモノにした感覚があった。

投げ方はフォーシームと同じで、握る位置を変えるだけ。それで全く違う武器になったのは、斎藤にとっても「新たな発見」だった。そして「メリットだらけ」と表現する。「真っすぐさえ極めておけば勝手に投げられる。一つの球種だけど、練習しなくていいのはいいこと」というのが理由の一つ。さらには腕の動きが、ツーシームを投じれば理想的な外旋の動きのイメージになる副産物もあったという。「かといって、曲げようとはしないので」と、意識せずに理にかなった動きになることも利点だ。

メジャー歴代１位の通算６５２セーブを誇るマリアノ・リベラ（元ヤンキース）は、全投球の８割が１５０キロ台のカットボールだった。斎藤のツーシームもそんな“魔球”の領域に進化すれば、絶対的守護神の座もおのずとつかめるに違いない。

「球速が速いっていうのは、やっぱり強みかな。また武器が一つ増えた感じ」という新兵器を携えて臨む来季。「球速にはこだわらないけど、こだわる感じ。矛盾してますけどね。体のベースが上がっていけば、球速も勝手に上がるので。１年間、ケガしない体作りをしたい」と、オフはトレーニングに励む。魔球を操る剛腕が九回のマウンドを牛耳れば、１０年ぶりの優勝もハッキリと見えてくる。（デイリースポーツ・藤田昌央）

◇斎藤 友貴哉（さいとう・ゆきや）１９９５年１月５日生まれ、山形県出身。３０歳。１８４センチ、９２キロ。右投げ左打ち。山形中央−桐蔭横浜大−ホンダを経て、１８年度ドラフト４位で阪神入団。２２年オフに、２対２の交換トレードで日本ハムへ移籍した。今季４７試合登板はチームでは田中に次ぎ２位と、ブルペンの支柱となる働きを見せた。