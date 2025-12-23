お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」について言及した。

結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。ドンデコルテ、エバースとの最終決戦を制した。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

粗品は優勝したたくろうを祝福した上で「今から言うとこか。これ1人賛否の時間なんで1人賛否しますが、去年もやりそうんでやらんかってんけど、粗品のM−1グランプリ全組ネタ講評〜！ とか。寸評ね、しませんので」と切り出した。

「もちろん、せえへんよ。そんないらんことせえへん。軽く誰々が面白かったなぁみたいなんを各媒体、ラジオとか、『粗品のロケ』のお笑い界の大ニュース振り返る回とかで『俺はあれ好きやったなぁ』ぐらいは言うかもしれんけども、M−1の感想として」と語った。

さらに「もうあの変に今年、審査員という仕事をさせてもらったりして、変にちょっとバズったり、影響力もついたんで。『やっぱり粗品がこれをどう見てるか気になる』みたいな意見も去年から頂戴してる。今年ももう、それすごかったんですが、もうこれは先言っとくけど、そんな邪魔せえへんよ。M−1からお仕事いただいて、何か話すことは全然、そういう機会があったらやりますが。あんまり部外者が『いやぁ〜あいつらのネタはねぇ？』とか決して言いませんから」と宣言した。

粗品は13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の初審査員で長尺の激辛審査で存在感を発揮。同じく「THE W」の審査員を務めていた笑い飯の哲夫から出演ラジオ番組を通じ「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」などと指摘され、騒動にまで発展していた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。